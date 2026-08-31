Explosivo daña comandancia policial en Ojocaliente, Zacatecas

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente la noche del domingo, en el tercer ataque de este tipo contra corporaciones de seguridad en la región en menos de una semana.

Imagen ilustrativa de un operativo de seguridad tras un ataque con explosivo contra una comandancia policial en Zacatecas.

Imagen ilustrativa de un operativo de seguridad en Zacatecas, tras el ataque con un artefacto explosivo contra la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 31, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ojocaliente, Zacatecas, 31 de agosto de 2026.- Un artefacto explosivo dañó la noche del domingo la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, en el sur de Zacatecas, y dejó como saldo seis civiles heridos. El ataque se suma a otras dos agresiones con explosivos contra corporaciones de seguridad ocurridas en esa misma región en los últimos siete días, con lo que suman tres en menos de una semana.

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó que las instituciones que lo integran trabajan de manera coordinada con las autoridades de Zacatecas para esclarecer los hechos e identificar y detener a los responsables. Como parte de esa respuesta, se desplegó un operativo de refuerzo en la zona afectada, que se mantiene activo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente la identidad de las personas heridas ni su condición médica actual, tampoco se ha señalado a un grupo específico como responsable del ataque. La escalada de agresiones contra instalaciones policiales en el sur de Zacatecas ocurre en un contexto de disputa entre grupos del crimen organizado por el control de la región, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente esa hipótesis para este caso en particular.

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