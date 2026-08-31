Ojocaliente, Zacatecas, 31 de agosto de 2026.- Un artefacto explosivo dañó la noche del domingo la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, en el sur de Zacatecas, y dejó como saldo seis civiles heridos. El ataque se suma a otras dos agresiones con explosivos contra corporaciones de seguridad ocurridas en esa misma región en los últimos siete días, con lo que suman tres en menos de una semana.

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó que las instituciones que lo integran trabajan de manera coordinada con las autoridades de Zacatecas para esclarecer los hechos e identificar y detener a los responsables. Como parte de esa respuesta, se desplegó un operativo de refuerzo en la zona afectada, que se mantiene activo.

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente la identidad de las personas heridas ni su condición médica actual, tampoco se ha señalado a un grupo específico como responsable del ataque. La escalada de agresiones contra instalaciones policiales en el sur de Zacatecas ocurre en un contexto de disputa entre grupos del crimen organizado por el control de la región, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente esa hipótesis para este caso en particular.