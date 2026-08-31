Sinergia detiene en Querétaro a "El Güero"; lo pedía Guanajuato por delitos contra la salud

La Policía de Investigación del Delito lo detuvo el 25 de julio en la colonia Centro Sur y lo puso a disposición de Guanajuato.

PID traslada a hombre detenido por orden de aprehensión de Guanajuato en Querétaro

Albino "N", alias "El Güero", fue detenido el 25 de julio en la colonia Centro Sur por una orden de aprehensión girada en Guanajuato.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de agosto de 2026.- La Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra Albino "N", alias "El Güero", requerido por autoridades de Guanajuato por su presunta participación en delitos contra la salud.

Tras corroborar la identidad del imputado, elementos de la corporación le notificaron la existencia de la orden de aprehensión, le informaron sus derechos como persona detenida y realizaron los trámites para ponerlo a disposición de la autoridad requirente.

La detención se realizó el 25 de julio de 2026 en la colonia Centro Sur, en el marco de los mecanismos de colaboración y Sinergia entre las fiscalías de Querétaro y Guanajuato para el cumplimiento de mandamientos judiciales.

Se presume la inocencia de Albino "N" mientras no exista sentencia que determine lo contrario.

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