Querétaro, 31 de agosto de 2026.- La Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra Albino "N", alias "El Güero", requerido por autoridades de Guanajuato por su presunta participación en delitos contra la salud.
Tras corroborar la identidad del imputado, elementos de la corporación le notificaron la existencia de la orden de aprehensión, le informaron sus derechos como persona detenida y realizaron los trámites para ponerlo a disposición de la autoridad requirente.
La detención se realizó el 25 de julio de 2026 en la colonia Centro Sur, en el marco de los mecanismos de colaboración y Sinergia entre las fiscalías de Querétaro y Guanajuato para el cumplimiento de mandamientos judiciales.
Se presume la inocencia de Albino "N" mientras no exista sentencia que determine lo contrario.