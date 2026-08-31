Querétaro, 31 de agosto de 2026.- Comerciantes del tianguis de Lomas de Casablanca, en la capital, reportaron una baja en las ventas, según refirió el senador Agustín Dorantes Lámbarri tras visitar este punto de comercio local, en el marco de su informe de dos años de labor legislativa.
"He escuchado a diferentes comerciantes que nos dicen que está un poquito baja la venta. Entonces, ahorita es cuando hay que mostrarnos con solidaridad", declaró Dorantes, quien llamó a comprar en mercados y tianguis cercanos al domicilio de cada persona, ya sea en el Tepe, la Cruz, San Juan del Río, Pedro Escobedo o el propio Lomas de Casablanca, como forma de mover la economía local.
El senador Agustín Dorantes recorrió el tianguis de Lomas de Casablanca para promover el comercio local. Foto: cortesía. rotativo.com.mx
Durante su recorrido, el senador conversó con comerciantes y clientes sobre iniciativas legislativas como el Registro Nacional de Ofensores en materia de Abuso Sexual (RNOA), la Ley Kuri y la Ley Reembolso, orientadas, según explicó, a cuidar la calidad de vida, la seguridad y la economía de las familias.
El senador Agustín Dorantes recorrió el tianguis de Lomas de Casablanca para promover el comercio local. Foto: cortesía. rotativo.com.mx
Dorantes agregó que ciudadanos, en particular personas que han llegado a vivir a Querétaro procedentes de otros estados, le han expresado su preocupación por que se mantengan la seguridad, el crecimiento económico y las oportunidades que, dijo, distinguen a la entidad. "No queremos perder, uno, la seguridad, dos, la calidad de vida", señaló el senador, quien sostuvo que Querétaro es ejemplo de que "sí se pueden hacer bien las cosas" en comparación con otros estados del país.