Comerciantes de Lomas de Casablanca reportan baja en ventas

Comerciantes piden solidaridad para reactivar la economía local mientras habitantes reiteran al senador su preocupación por mantener la seguridad en Querétaro.

El senador Agustín Dorantes conversa con comerciantes en el tianguis de Lomas de Casablanca, Querétaro.

El senador Agustín Dorantes recorrió el tianguis de Lomas de Casablanca para promover el comercio local. Foto: cortesía.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de agosto de 2026.- Comerciantes del tianguis de Lomas de Casablanca, en la capital, reportaron una baja en las ventas, según refirió el senador Agustín Dorantes Lámbarri tras visitar este punto de comercio local, en el marco de su informe de dos años de labor legislativa.

"He escuchado a diferentes comerciantes que nos dicen que está un poquito baja la venta. Entonces, ahorita es cuando hay que mostrarnos con solidaridad", declaró Dorantes, quien llamó a comprar en mercados y tianguis cercanos al domicilio de cada persona, ya sea en el Tepe, la Cruz, San Juan del Río, Pedro Escobedo o el propio Lomas de Casablanca, como forma de mover la economía local.

El senador Agust\u00edn Dorantes conversa con comerciantes en el tianguis de Lomas de Casablanca, Quer\u00e9taro. El senador Agustín Dorantes recorrió el tianguis de Lomas de Casablanca para promover el comercio local. Foto: cortesía. rotativo.com.mx

Durante su recorrido, el senador conversó con comerciantes y clientes sobre iniciativas legislativas como el Registro Nacional de Ofensores en materia de Abuso Sexual (RNOA), la Ley Kuri y la Ley Reembolso, orientadas, según explicó, a cuidar la calidad de vida, la seguridad y la economía de las familias.

El senador Agust\u00edn Dorantes conversa con comerciantes en el tianguis de Lomas de Casablanca, Quer\u00e9taro. El senador Agustín Dorantes recorrió el tianguis de Lomas de Casablanca para promover el comercio local. Foto: cortesía. rotativo.com.mx

Dorantes agregó que ciudadanos, en particular personas que han llegado a vivir a Querétaro procedentes de otros estados, le han expresado su preocupación por que se mantengan la seguridad, el crecimiento económico y las oportunidades que, dijo, distinguen a la entidad. "No queremos perder, uno, la seguridad, dos, la calidad de vida", señaló el senador, quien sostuvo que Querétaro es ejemplo de que "sí se pueden hacer bien las cosas" en comparación con otros estados del país.

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