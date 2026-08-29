Querétaro, 29 de agosto de 2026.- Más de tres mil 500 personas adultas mayores de las siete delegaciones del municipio participaron en el Día de las Personas Adultas Mayores "Baile de Plata", organizado por el Sistema Municipal DIF, en el que fueron reconocidas por su aportación a las familias y a la ciudad.
Rey y Reina de Oro del DIF Querétaro conviven con funcionarios municipales durante el Baile de Plata | Más de tres mil 500 personas adultas mayores de las siete delegaciones participaron en el festejo rotativo.com.mx
El presidente municipal, Felifer Macías, acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, encabezó el evento y convivió con los grupos de adultos mayores, entre ellos la Reina de Oro 2026, Dolores Fausta Valdez.
Felifer Macías conversa con la Reina de Oro 2026, Dolores Fausta Valdez | La Reina de Oro 2026 del DIF Querétaro es Dolores Fausta Valdez rotativo.com.mx
El festejo se suma a otras celebraciones que Macías ha encabezado este año en las delegaciones, como el Baile del Recuerdo en la delegación Josefa Vergara.
Felifer Macías entrega un obsequio a la Reina de Oro 2026 durante el evento del DIF | Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, acompañó el reconocimiento rotativo.com.mx
Macías llamó a recuperar los valores y principios transmitidos por generaciones anteriores y agradeció, de manera particular, el ejemplo de su abuelo, Alfonso Olvera Morales, en su formación personal.
El Sistema Municipal DIF mantiene además programas permanentes de atención a este sector de la población a través de sus centros del adulto mayor en la capital queretana.
Felifer Macías convive con adultas mayores durante la celebración del Baile de Plata | Adultas mayores de las siete delegaciones del municipio asistieron al festejo. rotativo.com.mx
Al evento también asistieron la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel; el director general de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos; el diputado local Mauricio Cárdenas Palacios; la directora general del Sistema Municipal DIF, Gabriela Valencia García, y el coordinador para el Desarrollo Integral de Personas Adultas Mayores del organismo, Alejandro Javier Lozano Velázquez.