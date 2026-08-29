DIF reconoce a 3 mil adultos mayores en Baile de Plata

Felifer Macías encabezó el Día de las Personas Adultas Mayores, donde reconoció el legado de valores transmitido por más de tres mil asistentes.

Felifer Macías participa con micrófono durante el Día de las Personas Adultas Mayores en Querétaro

Felifer Macías participa con micrófono durante el Día de las Personas Adultas Mayores en Querétaro

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de agosto de 2026.- Más de tres mil 500 personas adultas mayores de las siete delegaciones del municipio participaron en el Día de las Personas Adultas Mayores "Baile de Plata", organizado por el Sistema Municipal DIF, en el que fueron reconocidas por su aportación a las familias y a la ciudad.

Rey y Reina de Oro del DIF Quer\u00e9taro conviven con funcionarios municipales durante el Baile de Plata | M\u00e1s de tres mil 500 personas adultas mayores de las siete delegaciones participaron en el festejo Rey y Reina de Oro del DIF Querétaro conviven con funcionarios municipales durante el Baile de Plata | Más de tres mil 500 personas adultas mayores de las siete delegaciones participaron en el festejo rotativo.com.mx

El presidente municipal, Felifer Macías, acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías, encabezó el evento y convivió con los grupos de adultos mayores, entre ellos la Reina de Oro 2026, Dolores Fausta Valdez.

Felifer Mac\u00edas conversa con la Reina de Oro 2026, Dolores Fausta Valdez | La Reina de Oro 2026 del DIF Quer\u00e9taro es Dolores Fausta Valdez Felifer Macías conversa con la Reina de Oro 2026, Dolores Fausta Valdez | La Reina de Oro 2026 del DIF Querétaro es Dolores Fausta Valdez rotativo.com.mx

El festejo se suma a otras celebraciones que Macías ha encabezado este año en las delegaciones, como el Baile del Recuerdo en la delegación Josefa Vergara.

Felifer Mac\u00edas entrega un obsequio a la Reina de Oro 2026 durante el evento del DIF | Adriana Olvera de Mac\u00edas, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, acompa\u00f1\u00f3 el reconocimiento Felifer Macías entrega un obsequio a la Reina de Oro 2026 durante el evento del DIF | Adriana Olvera de Macías, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, acompañó el reconocimiento rotativo.com.mx

Macías llamó a recuperar los valores y principios transmitidos por generaciones anteriores y agradeció, de manera particular, el ejemplo de su abuelo, Alfonso Olvera Morales, en su formación personal.

El Sistema Municipal DIF mantiene además programas permanentes de atención a este sector de la población a través de sus centros del adulto mayor en la capital queretana.

Felifer Mac\u00edas convive con adultas mayores durante la celebraci\u00f3n del Baile de Plata | Adultas mayores de las siete delegaciones del municipio asistieron al festejo Felifer Macías convive con adultas mayores durante la celebración del Baile de Plata | Adultas mayores de las siete delegaciones del municipio asistieron al festejo. rotativo.com.mx

Al evento también asistieron la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel; el director general de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos; el diputado local Mauricio Cárdenas Palacios; la directora general del Sistema Municipal DIF, Gabriela Valencia García, y el coordinador para el Desarrollo Integral de Personas Adultas Mayores del organismo, Alejandro Javier Lozano Velázquez.

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