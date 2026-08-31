Querétaro, 30 de agosto de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri presentó al gobernador Mauricio Kuri Gonzáles los resultados de su Segundo Informe Legislativo, en un encuentro donde reportó el trabajo realizado desde el Senado de la República durante este periodo.
Dorantes Lámbarri destacó las acciones e iniciativas que ha impulsado durante el periodo, dirigidas —señaló— a las principales necesidades de las familias queretanas, y subrayó la importancia de mantener coordinación y cercanía con Querétaro desde su responsabilidad legislativa. El encuentro se da después de que el senador presentara en 2025 su Primer Informe Legislativo en San Juan del Río.
En el encuentro, Dorantes Lámbarri reconoció el trabajo y el liderazgo del gobernador Kuri Gonzáles y afirmó que Querétaro representa una garantía para las familias del estado por lo construido en años anteriores, y que corresponde ahora cuidarlo y fortalecerlo.
Como parte de su periodo de informe, el senador ha recorrido distintos puntos del estado para compartir resultados directamente con las y los queretanos, en un ejercicio que se suma a otras acciones que ha reportado desde el Senado de la República.