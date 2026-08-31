Dorantes presenta a Kuri su Segundo Informe Legislativo

El senador destacó acciones impulsadas desde el Senado y reconoció el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri Gonzáles en el estado.

Agustín Dorantes Lámbarri y Mauricio Kuri Gonzáles con el Segundo Informe Legislativo, Querétaro.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri compartió con el gobernador Mauricio Kuri Gonzáles los resultados de su Segundo Informe Legislativo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de agosto de 2026.- El senador Agustín Dorantes Lámbarri presentó al gobernador Mauricio Kuri Gonzáles los resultados de su Segundo Informe Legislativo, en un encuentro donde reportó el trabajo realizado desde el Senado de la República durante este periodo.

Dorantes Lámbarri destacó las acciones e iniciativas que ha impulsado durante el periodo, dirigidas —señaló— a las principales necesidades de las familias queretanas, y subrayó la importancia de mantener coordinación y cercanía con Querétaro desde su responsabilidad legislativa. El encuentro se da después de que el senador presentara en 2025 su Primer Informe Legislativo en San Juan del Río.

En el encuentro, Dorantes Lámbarri reconoció el trabajo y el liderazgo del gobernador Kuri Gonzáles y afirmó que Querétaro representa una garantía para las familias del estado por lo construido en años anteriores, y que corresponde ahora cuidarlo y fortalecerlo.

Como parte de su periodo de informe, el senador ha recorrido distintos puntos del estado para compartir resultados directamente con las y los queretanos, en un ejercicio que se suma a otras acciones que ha reportado desde el Senado de la República.

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