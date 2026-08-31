Querétaro, 31 de agosto de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), encabezada por la coordinadora general Irene Quintanar Mejía, dio la bienvenida al ciclo escolar 2026-2027 en la entidad.
En un mensaje difundido por la dependencia, se reconoció la participación de estudiantes, madres y padres de familia, docentes y personal educativo en la conformación de lo que la USEBEQ denomina "Familia USEBEQ". La institución expresó su deseo de que el nuevo periodo represente una etapa de aprendizajes, crecimiento y experiencias para la comunidad educativa queretana.
Previo al arranque del ciclo, la dependencia había cerrado en abril la validación de lugares escolares correspondiente a la segunda asignación, posterior al proceso de preinscripción realizado en febrero para los grados iniciales de preescolar, primaria y secundaria.
El nuevo ciclo 2026-2027 comienza después de que el periodo 2025-2026 cerrara de forma anticipada el 5 de junio, por disposición del Consejo Nacional de Autoridades Educativas ante la ola de calor y el Mundial de Futbol 2026.