USEBEQ da la bienvenida al ciclo escolar 2026-2027 en Querétaro

La dependencia estatal reconoció el compromiso de estudiantes, madres, padres y docentes de la comunidad educativa queretana.

Mujer con atuendo protocolario habla a cámara en mensaje de bienvenida al ciclo escolar 2026-2027 en Querétaro.

La USEBEQ dio la bienvenida al ciclo escolar 2026-2027 en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 31, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 31 de agosto de 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), encabezada por la coordinadora general Irene Quintanar Mejía, dio la bienvenida al ciclo escolar 2026-2027 en la entidad.

En un mensaje difundido por la dependencia, se reconoció la participación de estudiantes, madres y padres de familia, docentes y personal educativo en la conformación de lo que la USEBEQ denomina "Familia USEBEQ". La institución expresó su deseo de que el nuevo periodo represente una etapa de aprendizajes, crecimiento y experiencias para la comunidad educativa queretana.

Previo al arranque del ciclo, la dependencia había cerrado en abril la validación de lugares escolares correspondiente a la segunda asignación, posterior al proceso de preinscripción realizado en febrero para los grados iniciales de preescolar, primaria y secundaria.

El nuevo ciclo 2026-2027 comienza después de que el periodo 2025-2026 cerrara de forma anticipada el 5 de junio, por disposición del Consejo Nacional de Autoridades Educativas ante la ola de calor y el Mundial de Futbol 2026.

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