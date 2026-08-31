Capturan a tres personas con más de 200 armas en Nuevo León

Un operativo sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey permitió la detención de tres personas que transportaban más de 200 armas y cartuchos procedentes de Texas, Estados Unidos.

Capturan a tres personas con más de 200 armas en Nuevo León
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 31, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Nuevo León, 31 de agosto de 2026.- Tres personas fueron detenidas durante un operativo realizado sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, luego de que autoridades les aseguraran más de 200 armas y cartuchos que transportaban con procedencia de Texas, Estados Unidos.

El aseguramiento se dio como parte de recorridos de seguridad en ese tramo carretero, identificado como una de las rutas utilizadas para el ingreso de armamento hacia el interior del país. No se ha detallado públicamente el tipo específico de armas aseguradas, el destino final del cargamento ni si los detenidos cuentan con vinculación a algún grupo del crimen organizado.

Las tres personas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica.

seguridad sucesos criminalidad nuevo león

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