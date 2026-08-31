Nuevo León, 31 de agosto de 2026.- Tres personas fueron detenidas durante un operativo realizado sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, luego de que autoridades les aseguraran más de 200 armas y cartuchos que transportaban con procedencia de Texas, Estados Unidos.
El aseguramiento se dio como parte de recorridos de seguridad en ese tramo carretero, identificado como una de las rutas utilizadas para el ingreso de armamento hacia el interior del país. No se ha detallado públicamente el tipo específico de armas aseguradas, el destino final del cargamento ni si los detenidos cuentan con vinculación a algún grupo del crimen organizado.
Las tres personas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica.