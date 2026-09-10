POES entra al Top 5 nacional en desempeño y confianza

La percepción de seguridad en Querétaro avanzó del séptimo al cuarto lugar nacional, con 53.4 por ciento de población que se siente segura

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) trasladan a una persona detenida durante un operativo en la entidad.

La Policía Estatal de Querétaro (POES) se ubicó en el cuarto lugar nacional en desempeño policial, según la ENVIPE 2026 del INEGI.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- La Policía Estatal de Querétaro (POES) se ubicó entre las cinco corporaciones mejor evaluadas del país en desempeño y confianza ciudadana, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El 68.9 por ciento de la población calificó el desempeño de la corporación como muy o algo efectivo. La cifra representa un incremento de 5.7 puntos porcentuales respecto a 2025 y colocó a la Policía Estatal en el cuarto lugar nacional.

En materia de confianza, el 68.1 por ciento de las personas encuestadas dijo confiar en la corporación, lo que la mantuvo dentro del Top 5 del país.

El 71 por ciento de la población señaló que la POES tiene disposición para ayudar ante una situación de inseguridad o delincuencia. El indicador aumentó 3.4 puntos porcentuales frente a 2025.

En identificación ciudadana, el 74.7 por ciento reconoció a la corporación estatal, porcentaje superior al del año anterior, lo que mantiene a la POES dentro del Top 10 nacional.

Estos indicadores acompañan un avance más amplio en la percepción de seguridad de la entidad. Durante 2026, el 53.4 por ciento de la población manifestó sentirse segura en Querétaro, frente al 41.1 por ciento reportado en 2025.

El incremento de 12.3 puntos porcentuales permitió que el estado avanzara del séptimo al cuarto lugar en la percepción de seguridad nacional.

El porcentaje obtenido por Querétaro se ubicó 28.7 puntos por encima del promedio nacional, de 24.7 por ciento, y la entidad registró la percepción de seguridad más alta entre los estados colindantes.

En incidencia delictiva, la ENVIPE estimó una disminución del 20 por ciento en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes.

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