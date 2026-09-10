Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- La Policía Estatal de Querétaro (POES) se ubicó entre las cinco corporaciones mejor evaluadas del país en desempeño y confianza ciudadana, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El 68.9 por ciento de la población calificó el desempeño de la corporación como muy o algo efectivo. La cifra representa un incremento de 5.7 puntos porcentuales respecto a 2025 y colocó a la Policía Estatal en el cuarto lugar nacional.
En materia de confianza, el 68.1 por ciento de las personas encuestadas dijo confiar en la corporación, lo que la mantuvo dentro del Top 5 del país.
El 71 por ciento de la población señaló que la POES tiene disposición para ayudar ante una situación de inseguridad o delincuencia. El indicador aumentó 3.4 puntos porcentuales frente a 2025.
En identificación ciudadana, el 74.7 por ciento reconoció a la corporación estatal, porcentaje superior al del año anterior, lo que mantiene a la POES dentro del Top 10 nacional.
Estos indicadores acompañan un avance más amplio en la percepción de seguridad de la entidad. Durante 2026, el 53.4 por ciento de la población manifestó sentirse segura en Querétaro, frente al 41.1 por ciento reportado en 2025.
El incremento de 12.3 puntos porcentuales permitió que el estado avanzara del séptimo al cuarto lugar en la percepción de seguridad nacional.
El porcentaje obtenido por Querétaro se ubicó 28.7 puntos por encima del promedio nacional, de 24.7 por ciento, y la entidad registró la percepción de seguridad más alta entre los estados colindantes.
En incidencia delictiva, la ENVIPE estimó una disminución del 20 por ciento en la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes.