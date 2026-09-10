Ciudad de México, 10 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendió a 28 personas lesionadas y realizó 23 traslados entre sus unidades médicas, más dos adicionales desde hospitales externos, a un año de la explosión de una pipa de gas LP registrada en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Para la respuesta participaron 10 unidades médicas: dos de Primer Nivel, cinco de Segundo Nivel y tres Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), según reportó la institución.
La atención inició en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 53, donde el personal médico y de enfermería activó protocolos de emergencia para la recepción, clasificación y estabilización de pacientes. Ahí se valoró inicialmente a 18 personas.
Después, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), que ante este tipo de incidentes activa un protocolo de alerta a nivel nacional, coordinó los traslados hacia unidades con capacidad resolutiva acorde a la gravedad de cada caso.
Entre las UMAE, el Hospital de Traumatología y Ortopedia "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", en Magdalena de las Salinas, recibió a 10 pacientes con lesiones graves. El Hospital de Pediatría "Dr. Silvestre Frenk Freund", del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, atendió a una menor que requirió cuidados intensivos y valoración multidisciplinaria.
En la emergencia participaron médicos de las especialidades de Urgencias, Traumatología y Ortopedia, Terapia Intensiva Adulto y Pediátrica, Cirugía Plástica y Pediatría, además de personal de Enfermería, Camillería, Trabajo Social y administrativo. Los servicios de Urgencias, Quirófano y Unidades de Cuidados Intensivos se mantuvieron en atención prioritaria durante más de 72 horas ininterrumpidas.
En la respuesta también participaron la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 31, en Iztapalapa; la UMF No. 15, en Ermita Iztapalapa; el Hospital General Regional No. 2, en Villa Coapa; el HGZ No. 197, en Texcoco; el HGZ No. 47, Vicente Guerrero; el HGZ No. 32 "Dr. Mario Madrazo Navarro", en Villa Coapa, y la UMAE Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", del CMN La Raza.
Del total de personas atendidas, 14 fueron dadas de alta por mejoría médica, según el reporte del IMSS.