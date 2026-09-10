IMSS atendió a 28 heridos tras explosión de pipa en Iztapalapa

La red institucional movilizó 10 unidades médicas, entre ellas tres de Alta Especialidad, para atender la emergencia

Persona de pie frente a la fachada del Hospital de Traumatología y Ortopedia "Dr. Victorio de la Fuente Narváez" del IMSS.

Esta unidad de Alta Especialidad, en Magdalena de las Salinas, recibió a 10 pacientes con lesiones graves.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 10 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendió a 28 personas lesionadas y realizó 23 traslados entre sus unidades médicas, más dos adicionales desde hospitales externos, a un año de la explosión de una pipa de gas LP registrada en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Para la respuesta participaron 10 unidades médicas: dos de Primer Nivel, cinco de Segundo Nivel y tres Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), según reportó la institución.

La atención inició en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 53, donde el personal médico y de enfermería activó protocolos de emergencia para la recepción, clasificación y estabilización de pacientes. Ahí se valoró inicialmente a 18 personas.

Después, el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), que ante este tipo de incidentes activa un protocolo de alerta a nivel nacional, coordinó los traslados hacia unidades con capacidad resolutiva acorde a la gravedad de cada caso.

Entre las UMAE, el Hospital de Traumatología y Ortopedia "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", en Magdalena de las Salinas, recibió a 10 pacientes con lesiones graves. El Hospital de Pediatría "Dr. Silvestre Frenk Freund", del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, atendió a una menor que requirió cuidados intensivos y valoración multidisciplinaria.

En la emergencia participaron médicos de las especialidades de Urgencias, Traumatología y Ortopedia, Terapia Intensiva Adulto y Pediátrica, Cirugía Plástica y Pediatría, además de personal de Enfermería, Camillería, Trabajo Social y administrativo. Los servicios de Urgencias, Quirófano y Unidades de Cuidados Intensivos se mantuvieron en atención prioritaria durante más de 72 horas ininterrumpidas.

En la respuesta también participaron la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 31, en Iztapalapa; la UMF No. 15, en Ermita Iztapalapa; el Hospital General Regional No. 2, en Villa Coapa; el HGZ No. 197, en Texcoco; el HGZ No. 47, Vicente Guerrero; el HGZ No. 32 "Dr. Mario Madrazo Navarro", en Villa Coapa, y la UMAE Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", del CMN La Raza.

Del total de personas atendidas, 14 fueron dadas de alta por mejoría médica, según el reporte del IMSS.

salud imss cdmx

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