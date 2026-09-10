Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Querétaro entregó 187 títulos de propiedad a familias de Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Jalpan de Serra, mediante el programa de Regularización de Predios Urbanos y Rústicos, que otorga certeza jurídica a quienes poseen lotes, viviendas y predios rústicos, urbanos y suburbanos en la Sierra Gorda.
Del total, Pinal de Amoles concentra 84 títulos; Landa de Matamoros, 57; Jalpan de Serra, 28, y Arroyo Seco, 18.
El programa opera mediante la coordinación entre el Instituto Registral y Catastral del Estado, el Tribunal Superior de Justicia —a través de los Jueces de Primera Instancia—, las áreas de Catastro de los gobiernos municipales y la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno estatal.
"Mediante la entrega de estos títulos de propiedad, patentamos el reconocimiento de sus propiedades, brindando certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la incorporación al ordenamiento territorial de su municipio, contar con este documento es cuidar lo que han hecho con gran esfuerzo y dedicación", afirmó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.
El funcionario reconoció que desde el Gobierno del Estado se impulsan diversos programas sociales, pero calificó este esquema de particular relevancia por la coordinación entre autoridades estatales y municipales para generar un documento personalizado que reconozca formalmente a cada propietario.
Una de las 84 familias de Pinal de Amoles recibió su título de propiedad dentro del programa de Regularización de Predios Urbanos y Rústicos.