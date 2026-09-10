Querétaro entrega 187 títulos de propiedad en Sierra Gorda

El programa de Regularización de Predios Urbanos y Rústicos benefició a familias de Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Jalpan de Serra.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, habla durante la entrega de títulos de propiedad en Pinal de Amoles.

"Contar con este documento es cuidar lo que han hecho con gran esfuerzo y dedicación", afirmó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Querétaro entregó 187 títulos de propiedad a familias de Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Jalpan de Serra, mediante el programa de Regularización de Predios Urbanos y Rústicos, que otorga certeza jurídica a quienes poseen lotes, viviendas y predios rústicos, urbanos y suburbanos en la Sierra Gorda.

Del total, Pinal de Amoles concentra 84 títulos; Landa de Matamoros, 57; Jalpan de Serra, 28, y Arroyo Seco, 18.

El programa opera mediante la coordinación entre el Instituto Registral y Catastral del Estado, el Tribunal Superior de Justicia —a través de los Jueces de Primera Instancia—, las áreas de Catastro de los gobiernos municipales y la Dirección Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Gobierno estatal.

"Mediante la entrega de estos títulos de propiedad, patentamos el reconocimiento de sus propiedades, brindando certeza jurídica en la tenencia de la tierra y la incorporación al ordenamiento territorial de su municipio, contar con este documento es cuidar lo que han hecho con gran esfuerzo y dedicación", afirmó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

El funcionario reconoció que desde el Gobierno del Estado se impulsan diversos programas sociales, pero calificó este esquema de particular relevancia por la coordinación entre autoridades estatales y municipales para generar un documento personalizado que reconozca formalmente a cada propietario.

Mujer beneficiaria muestra su t\u00edtulo de propiedad entregado por el Gobierno de Quer\u00e9taro en Pinal de Amoles.

Una de las 84 familias de Pinal de Amoles recibió su título de propiedad dentro del programa de Regularización de Predios Urbanos y Rústicos.

gobierno segob sierra gorda

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