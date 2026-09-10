Un solo carril en la 57 satura vialidades de El Marqués

Trabajos de obra en la México-Querétaro, a la altura de Ojo de Agua, dejan un solo carril y generan concentración vehicular en El Marqués.

Agente vial dirige el tráfico en un carril de la México-Querétaro por obra en El Marqués

La Secretaría de Movilidad de El Marqués informó que un solo carril permanece habilitado en la autopista México-Querétaro, a la altura de Ojo de Agua, mientras continúan los trabajos de obra en la vía.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- Un solo carril permanece habilitado para la circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura de Ojo de Agua, debido a trabajos de obra en la vía, informó la Secretaría de Movilidad de El Marqués.

La reducción del carril generó una concentración importante de vehículos que repercute en las vialidades de conexión Torres–Villas de la Piedad y en la carretera estatal 431, un efecto que se ha repetido en otros puntos de la 57 en el municipio, donde el gobernador Mauricio Kuri González ya había advertido que la coincidencia de obras en la carretera representa un riesgo de colapso vial para El Marqués.

Las mayores afectaciones se concentran en dirección hacia la Glorieta de la UPQ, según el reporte de la Secretaría de Movilidad.

La dependencia indicó que mantiene seguimiento de las condiciones de circulación en la zona y coordinación con las instancias federales responsables de los trabajos de obra sobre la autopista, en un corredor donde en meses recientes un cierre de carriles por obras de mantenimiento entre los kilómetros 185 y 198 ya había reducido el paso a un solo carril en el tramo de El Marqués.

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