El Marqués, Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- Un solo carril permanece habilitado para la circulación en la autopista México-Querétaro, a la altura de Ojo de Agua, debido a trabajos de obra en la vía, informó la Secretaría de Movilidad de El Marqués.
La reducción del carril generó una concentración importante de vehículos que repercute en las vialidades de conexión Torres–Villas de la Piedad y en la carretera estatal 431, un efecto que se ha repetido en otros puntos de la 57 en el municipio, donde el gobernador Mauricio Kuri González ya había advertido que la coincidencia de obras en la carretera representa un riesgo de colapso vial para El Marqués.
Las mayores afectaciones se concentran en dirección hacia la Glorieta de la UPQ, según el reporte de la Secretaría de Movilidad.
La dependencia indicó que mantiene seguimiento de las condiciones de circulación en la zona y coordinación con las instancias federales responsables de los trabajos de obra sobre la autopista, en un corredor donde en meses recientes un cierre de carriles por obras de mantenimiento entre los kilómetros 185 y 198 ya había reducido el paso a un solo carril en el tramo de El Marqués.