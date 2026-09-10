Puebla, Puebla, 10 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a tres hombres en los municipios de Chietla y Acatlán de Osorio por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.
En Chietla, elementos de la Policía Estatal detuvieron a Daniel N., de 21 años, y a Noel N., de 29, quienes tenían en su poder un arma de fuego de fabricación casera y diez cartuchos útiles.
En Acatlán de Osorio, las fuerzas estatales detuvieron a Jorge N., de 29 años, cuando trasladaba una escopeta a bordo de una camioneta.
Los tres detenidos y las armas aseguradas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.