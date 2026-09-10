Detiene Policía Estatal a tres hombres armados en Chietla y Acatlán de Osorio

En Chietla aseguraron un arma de fabricación casera y en Acatlán de Osorio una escopeta que era trasladada en una camioneta.

Tres hombres detenidos por la Policía Estatal junto a un arma decomisada en Puebla

Los tres hombres fueron detenidos por la Policía Estatal en Chietla y Acatlán de Osorio, Puebla, junto con un arma de fabricación casera y una escopeta. Se presume su inocencia hasta que un juez determine lo contrario.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 10, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
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- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Puebla, Puebla, 10 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a tres hombres en los municipios de Chietla y Acatlán de Osorio por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

En Chietla, elementos de la Policía Estatal detuvieron a Daniel N., de 21 años, y a Noel N., de 29, quienes tenían en su poder un arma de fuego de fabricación casera y diez cartuchos útiles.

En Acatlán de Osorio, las fuerzas estatales detuvieron a Jorge N., de 29 años, cuando trasladaba una escopeta a bordo de una camioneta.

Los tres detenidos y las armas aseguradas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

seguridad criminalidad sucesos puebla

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