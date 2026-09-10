SMN alerta lluvias fuertes y calor extremo en México

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes, riesgo de granizo y calor extremo en distintas regiones del país.

Mapa de Conagua y el SMN con los sistemas meteorológicos que provocan lluvias fuertes y calor extremo en México

El boletín de Sistemas Meteorológicos Actuales número 505 del Servicio Meteorológico Nacional ubica los sistemas que provocan lluvias fuertes, granizo y calor extremo en distintas regiones de México.

Conagua / Servicio Meteorológico Nacional
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 10, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), difundió el boletín de Sistemas Meteorológicos Actuales número 505, con corte a las 06:00 horas, en el que prevé lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como lluvias muy fuertes en Baja California Sur y Durango.

Entre los sistemas que inciden en estas condiciones, el boletín ubica un frente estacionario en el norte del país, dos circulaciones anticiclónicas en 500 hPa —una sobre el noroeste mexicano y otra sobre el golfo de México—, tres circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y una vaguada monzónica, además de las ondas tropicales número 37 y 38 y una corriente de bajo nivel.

El reporte también señala chubascos en Baja California y chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. En los estados del occidente y centro de México existe posibilidad de caída de granizo, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Frente a las costas del Pacífico, el boletín ubica a la tormenta tropical Norbert y, más al sur, una zona de baja presión con 10 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

En cuanto a temperaturas, Conagua prevé ambiente caluroso a muy caluroso en los estados de la Mesa del Norte, además de una onda de calor que prevalece en zonas de Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población tomar precauciones ante estas condiciones.

clima smn conagua lluvias

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