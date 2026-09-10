Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), difundió el boletín de Sistemas Meteorológicos Actuales número 505, con corte a las 06:00 horas, en el que prevé lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, así como lluvias muy fuertes en Baja California Sur y Durango.

Entre los sistemas que inciden en estas condiciones, el boletín ubica un frente estacionario en el norte del país, dos circulaciones anticiclónicas en 500 hPa —una sobre el noroeste mexicano y otra sobre el golfo de México—, tres circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y una vaguada monzónica, además de las ondas tropicales número 37 y 38 y una corriente de bajo nivel.

El reporte también señala chubascos en Baja California y chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. En los estados del occidente y centro de México existe posibilidad de caída de granizo, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Frente a las costas del Pacífico, el boletín ubica a la tormenta tropical Norbert y, más al sur, una zona de baja presión con 10 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

En cuanto a temperaturas, Conagua prevé ambiente caluroso a muy caluroso en los estados de la Mesa del Norte, además de una onda de calor que prevalece en zonas de Baja California, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población tomar precauciones ante estas condiciones.