Conagua prevé lluvias intensas y calor extremo este jueves en México

El Servicio Meteorológico Nacional prevé descargas eléctricas, granizo y una onda de calor en varios estados del norte y el litoral.

Mapa satelital de sistemas meteorológicos de Conagua y SMN con sistema frontal, ondas tropicales y zonas de lluvia para México el 20 de agosto de 2026

Conagua prevé lluvias muy fuertes en Jalisco y chubascos en Sonora, además de una onda de calor activa en estados del norte del país.

Conagua-SMN
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 20, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- Lluvias intensas en Jalisco, chubascos en Sonora y una onda de calor activa en el norte del país marcarán el clima de este jueves, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Jalisco es la entidad con el pronóstico más severo del día: se prevén lluvias muy fuertes, con puntos de lluvia intensa de entre 75 y 150 milímetros.

En distintas regiones del país se esperan lluvias fuertes, con puntos de hasta 75 milímetros, mientras que Sonora y otras zonas del territorio nacional presentarán chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros. El pronóstico incluye la posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo en las zonas con mayor actividad de tormenta.

Al mismo tiempo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país y en los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México. Conagua mantiene activa una onda de calor en el centro de Baja California Sur, el noreste de Chihuahua, el norte y sur de Coahuila, el centro, sur y este de Nuevo León, y el oeste de Tamaulipas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil difundió este pronóstico como parte de su reporte matutino, con base en la información de Conagua.

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