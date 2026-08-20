Querétaro, 20 de agosto de 2026.- Lluvias intensas en Jalisco, chubascos en Sonora y una onda de calor activa en el norte del país marcarán el clima de este jueves, de acuerdo con el pronóstico difundido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Jalisco es la entidad con el pronóstico más severo del día: se prevén lluvias muy fuertes, con puntos de lluvia intensa de entre 75 y 150 milímetros.

En distintas regiones del país se esperan lluvias fuertes, con puntos de hasta 75 milímetros, mientras que Sonora y otras zonas del territorio nacional presentarán chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros. El pronóstico incluye la posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo en las zonas con mayor actividad de tormenta.

Al mismo tiempo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país y en los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México. Conagua mantiene activa una onda de calor en el centro de Baja California Sur, el noreste de Chihuahua, el norte y sur de Coahuila, el centro, sur y este de Nuevo León, y el oeste de Tamaulipas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil difundió este pronóstico como parte de su reporte matutino, con base en la información de Conagua.