Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.-El gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Andrés Manuel "Andy" López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el 13 de agosto de 2026 —una semana antes de que el portal Latinus publicara grabaciones de 2023 que señalan a personas de su círculo cercano en presuntos contactos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Veracruz.

López Beltrán se adelantó a difundir la cancelación a través de sus redes sociales y publicó una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que calificó la medida como un acto "político, politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano". En la misiva señaló directamente al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau como responsables de la orden, y aseguró que no existen pruebas de conductas delictivas o inmorales en su contra.

La periodista Anabel Hernández, la analista internacional Ana María Salazar y la especialista en seguridad María Idalia Gómez coincidieron —desde ángulos distintos— en que López Beltrán no publicó la carta únicamente para denunciar la cancelación, sino para adelantarse a las posibles consecuencias de una investigación estadounidense que podría ir más allá de esa medida.

Los audios y "El Clan"

El 17 de agosto, el periodista Carlos Loret de Mola difundió en Latinus grabaciones telefónicas de 2023 en las que Jorge Amílcar Olán Aparicio, identificado por ese medio como amigo cercano y operador de Andy y Gonzalo "Bobby" López Beltrán, encargó a su hermano Luis Alberto asociarse con una célula del CJNG dedicada a la extorsión y al robo de combustible en Veracruz. La investigación fue elaborada por el periodista Mario Gutiérrez Vega.

En una de las grabaciones, Amílcar Olán habla con un empresario productor de balasto y presume la cercanía de su hermano con integrantes del crimen organizado. En una segunda conversación, Luis Alberto Olán menciona su relación con Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque", identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador de alto rango del CJNG en Veracruz y Jalisco.

De acuerdo con el reportaje de Latinus, la conexión habría permitido al grupo controlar minas de balasto que abastecieron obras del Tren Maya y el Tren Interoceánico durante el gobierno de López Obrador. Amílcar Olán era contratista del gobierno federal en ese periodo.

Lo que los audios no prueban

Las grabaciones corresponden a conversaciones atribuidas a los hermanos Olán y no demuestran por sí mismas que Andy López Beltrán haya participado, autorizado o tenido conocimiento de los presuntos contactos con el CJNG. No existe hasta la fecha imputación judicial en su contra por este hecho.

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que haya una investigación formal abierta contra el hijo del expresidente, y la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que esté relacionado con el caso de huachicol fiscal que circuló en paralelo en medios nacionales.

La lectura geopolítica

Los periodistas Ioan Grillo y Luis Chaparro advirtieron en Latinus que la cancelación de la visa podría ser el primer movimiento de una estrategia de presión más amplia del gobierno de Trump contra la administración de Sheinbaum, con un escenario que podría intensificarse hacia noviembre de 2026.

López Beltrán se suma a una lista de más de 50 políticos mexicanos a quienes el gobierno de Estados Unidos ha retirado el visado en los últimos 12 meses. Un portavoz del Departamento de Estado señaló que hasta la fecha se han revocado más de 175 mil visas a extranjeros, sin referirse específicamente al caso.

El contexto político

López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena en mayo de 2026 para buscar la candidatura a diputado federal por el Distrito 6, con cabecera en Villahermosa, Tabasco, en las elecciones intermedias de 2027. Hasta el momento de las revelaciones era el único aspirante que había presentado formalmente su intención ante la dirigencia estatal del partido.