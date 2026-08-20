Jalisco, 19 de agosto de 2026.— Jalisco amaneció en alerta. No hubo bloqueos. No hubo balaceras. El gobernador Pablo Lemus Navarro activó desde las primeras horas del miércoles un sistema de alertamiento para todas las fuerzas estatales y municipales de seguridad, con atención especial en los municipios que colindan con Michoacán, luego de que en el estado vecino se desatara una jornada de narcobloqueos y quema de vehículos como respuesta a un operativo federal del Ejército.

El Código Rojo nunca se activó, precisó Lemus. Lo que sí operó fue una coordinación permanente entre el gabinete de seguridad estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional en los límites entre ambos estados.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco reportó que elementos de la Policía Preventiva Estatal, Regional y de Caminos activaron el protocolo de vigilancia en columnas en los puntos limítrofes con Michoacán, donde al menos 10 municipios michoacanos registraron afectaciones.

Preventivamente, las empresas de autotransporte suspendieron las corridas foráneas y el movimiento de carga en rutas que cruzan hacia Michoacán. Lemus señaló que esperaba la normalización del servicio en las horas siguientes.

Al mediodía del miércoles, el gobernador confirmó en un evento público que la última comunicación recibida de la Sedena indicaba que la situación estaba bajo control tanto en Jalisco como en el estado vecino.

Guanajuato tomó la misma ruta: la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó presencia operativa y coordinación permanente en los municipios guanajuatenses colindantes con Michoacán, sin incidentes propios que reportar.