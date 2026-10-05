San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- La policía municipal de San Juan del Río tiene déficit de elementos, reconoció el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia. Casi 25 policías se han jubilado, mientras que el primer reclutamiento del semestre sumó entre siete y diez.
El municipio necesita más policías, dijo, pero el ingreso es exigente: el aspirante debe cubrir un perfil psicológico, psicométrico, de actitudes y físico. Con esos requisitos, afirmó, se forma una de las mejores policías del país.
Cabrera dijo que los sueldos ya están estabilizados, aunque podrían llegar otros aumentos. La administración, agregó, prefirió invertir en patrullas, motocicletas y tecnología en los que había rezago.
Lo que viene, planteó, son dos cosas: reclutar más policías, porque el déficit lo exige, y dejar robusta la tecnología de videovigilancia y fibra óptica.