Alcalde reconoce déficit de policías en San Juan del Río

Cabrera detalló que el reclutamiento exige perfil psicológico, psicométrico, de actitudes y físico, y que los sueldos ya están estabilizados.

Déficit de policías municipales en San Juan del Río: el alcalde Roberto Cabrera reconoce que faltan elementos
  • Casi 25 policías se han jubilado y el primer reclutamiento del semestre sumó entre siete y diez.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- La policía municipal de San Juan del Río tiene déficit de elementos, reconoció el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia. Casi 25 policías se han jubilado, mientras que el primer reclutamiento del semestre sumó entre siete y diez.

El municipio necesita más policías, dijo, pero el ingreso es exigente: el aspirante debe cubrir un perfil psicológico, psicométrico, de actitudes y físico. Con esos requisitos, afirmó, se forma una de las mejores policías del país.

Cabrera dijo que los sueldos ya están estabilizados, aunque podrían llegar otros aumentos. La administración, agregó, prefirió invertir en patrullas, motocicletas y tecnología en los que había rezago.

Lo que viene, planteó, son dos cosas: reclutar más policías, porque el déficit lo exige, y dejar robusta la tecnología de videovigilancia y fibra óptica.

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