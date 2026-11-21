Querétaro, 21 de noviembre de 2026.— Ligas, academias y asociaciones deportivas de Querétaro recibieron este sábado equipamiento, uniformes y material de premiación del Gobierno del Estado. Son 227 agrupaciones que, según la administración estatal, llegan a más de 60 mil personas de los 18 municipios.
El material cubre 10 disciplinas: futbol, basquetbol, voleibol, tochito bandera, handball, béisbol, acondicionamiento físico, boxeo, taekwondo y baile fitness.
La entrega, presidida por el gobernador Mauricio Kuri González, forma parte del Programa Entorno Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoq). Ese programa da equipamiento a promotores que tienen una actividad organizada en barrios, colonias y comunidades.
Una liga deportiva recibe balones y aros del Programa Entorno Social. Foto: Cortesía Gobierno del Estado de Querétaro
Ante deportistas, directores, profesores, líderes y dueños de ligas, el titular de la Sedesoq, Ernesto Alonso Mejía Botello, llamó a los presidentes de las organizaciones «aliados indispensables» y sostuvo que un balón genera comunidad.
«El evento del día de hoy tiene como propósito solamente brindar las herramientas porque lo demás ustedes lo saben hacer perfectamente bien», dijo.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, calificó el deporte como una política pública estratégica. Afirmó que, gracias a las estrategias estatales en la materia, la entidad ocupa el quinto lugar nacional en deporte de alto rendimiento.
En la capital, dijo, su administración ha intervenido más de 100 canchas, entre ellas de basquetbol y de pasto sintético, y ha recuperado las unidades deportivas más emblemáticas de la ciudad.
Según el alcalde, que Querétaro sea el mejor lugar para vivir «se traduce en que la gente tenga espacios dignos para divertirse, para recrearse».
Intervención durante la ceremonia, con material de premiación al fondo. Foto: Cortesía Gobierno del Estado de Querétaro
Para el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala, una cancha donde se juega una reta integra a las personas y hace comunidad. Por eso, sostuvo, los gobiernos están obligados a abrir más espacios deportivos y a dar herramientas a quienes organizan la actividad.
Destacó el trabajo de las ligas y de los atletas de alto rendimiento y expresó «mi reconocimiento al Gobierno del Estado por no dejar de apoyar al deporte».
En representación de líderes y promotores, Ma. Juana Jackeline Almaraz Hernández, del municipio de Colón, consideró fundamental el reparto de equipamiento para que ligas, asociaciones y organizaciones de la entidad sigan en operación.
El Gobierno del Estado no informó el monto invertido, el número de piezas entregadas ni cómo pueden solicitar el apoyo otras organizaciones que no recibieron material en esta entrega.