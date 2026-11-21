Querétaro, 21 de noviembre de 2026.— Las y los alumnos de la Generación 62 de la Licenciatura en Medicina General de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) recibieron sus constancias de egreso en una ceremonia encabezada por la secretaria de Salud del estado, María Martina Pérez Rendón.
Les advirtió que el fin de la carrera no cierra su formación, porque la medicina exige actualización constante, preparación, ética y sensibilidad humana.
En su mensaje, la titular de la Secretaría de Salud (SESA) recordó a los nuevos médicos que detrás de cada diagnóstico y de cada decisión clínica hay una persona que deposita su confianza en quien cuida su salud.
Sostuvo que un buen médico no se forma solo con conocimiento científico, sino también con calidad humana, respeto a la dignidad del paciente, capacidad de escucha y compromiso con la vida.
Pérez Rendón afirmó que Querétaro necesita profesionales de la salud con talento, preparación y sentido de servicio, capaces de contribuir a que el acceso a la salud sea una realidad para toda la población. En ese terreno, la UAQ amplió en 50 % la matrícula de Medicina tras más de dos décadas sin cambios.
La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, entrega su constancia a un egresado de la Generación 62.Foto: SESA
Según informó entonces la institución, a partir del semestre 2026-1 recibiría 90 estudiantes por periodo.
La funcionaria reconoció que cada constancia representa años de estudio, disciplina, desvelos y perseverancia. Invitó a las y los egresados a conservar la vocación que los llevó a elegir la carrera, a seguir fortaleciendo sus capacidades a lo largo de su trayectoria y a llevar con orgullo el nombre de la universidad en cada servicio que presten a la población.
En el acto participaron el director de la Facultad de Medicina de la UAQ, Rodrigo Miguel González Sánchez; el coordinador de la Licenciatura en Medicina, Fernando Manuel Guerrero Meza; docentes de la facultad, así como las madrinas y los padrinos de la generación: Mayra Gabriela Ríos Quintero, Marco Alonso Gallegos Corona y Franklin Ríos Jaime.
No es el único relevo médico que la SESA ha acompañado este año: la dependencia también certificó a 28 especialistas en ginecología, pediatría y neonatología formados en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer «Dr. Felipe Núñez Lara».