Querétaro, 21 de noviembre de 2026.— El Municipio de Querétaro ha intervenido más de 100 canchas deportivas, informó el presidente municipal Felifer Macías. Dio el dato en la entrega de uniformes y material deportivo que encabezó el gobernador Mauricio Kuri González. Ahí describió el deporte como “el pilar fundamental para fortalecer el tejido social”.
Además de las canchas, el alcalde mencionó la recuperación de cuatro espacios emblemáticos de la capital: la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, la Unidad Deportiva San Pablo, el Parque Alfalfares y el Parque Bicentenario. Según dijo, en ellos hay nuevas instalaciones y actividades para que la población practique deporte.
En el caso de la Josefa Ortiz de Domínguez, la rehabilitación arrancó con la remodelación de las gradas del campo de béisbol. El boletín municipal no dijo cuánto se ha invertido en total ni en qué periodo se hicieron las intervenciones.
Macías Olvera explicó por qué su gobierno mantiene la inversión en espacios deportivos: “En la medida que tengamos más niñas, más niños, jóvenes, adultos mayores, en una cancha deportiva, en una pista para correr, en un salón de usos múltiples, haciendo una actividad, tenemos una mejor sociedad”.
Agregó que la práctica deportiva enseña disciplina y carácter, a superar los propios límites sin poner pretextos y a trabajar en equipo.
El acto formó parte de la estrategia estatal “Aquí Contigo”, presentada con el lema “Fortalecemos el tejido social en los 18 municipios”. Recibieron uniformes y equipo representantes de ligas, academias y asociaciones deportivas, además de entrenadores y deportistas.
El alcalde reconoció el trabajo del Gobierno del Estado en dos frentes. Uno es el deporte de alto rendimiento, en el que, según expuso, Querétaro ocupa el quinto lugar nacional. El otro es el deporte social y recreativo, que, dijo, permite a miles de personas practicar alguna disciplina.
Asistieron el secretario de Desarrollo Social del Estado, Ernesto Alonso Mejía Botello; el presidente municipal de Corregidora, Josué Guerrero Trápala; la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, y la directora general del INDEREQ, Iridia Salazar Blanco.
También estuvieron el diputado local Mauricio Cárdenas Palacios y la subsecretaria de Planeación de la SEDESOQ, Lety Rubio Montes.
El rescate de estas unidades deportivas ya figuraba entre las acciones que Macías Olvera destacó en su segundo informe de gobierno. Sigue pendiente, en cambio, la Ciudad Deportiva proyectada en el Parque Bicentenario, que se anunció en octubre de 2024 y aún no inicia.
Esta semana, el alcalde dijo que mantiene la intención de construirla junto con el INDEREQ.