Querétaro, 21 de noviembre de 2026.— Doce personas fueron detenidas en 13 cateos simultáneos que la Fiscalía General del Estado de Querétaro hizo en las primeras horas de este sábado en el municipio capitalino. En los domicilios se aseguraron siete armas de fuego, sustancias con características de narcótico y dinero en efectivo.
Las diligencias se hicieron en las comunidades de Puerto de Aguirre y Buenavista y en las colonias Centro y Las Rosas. En el mismo despliegue también se catearon seis vehículos para buscar indicios relacionados con las investigaciones en curso.
La Fiscalía no precisó qué delitos se investigan ni cuántos inmuebles se intervinieron en cada zona.
Según la dependencia, entre lo asegurado hay sustancias con características de marihuana, metanfetamina y cocaína, además de otras sustancias cristalinas y granuladas repartidas en bolsas y envoltorios.
También se localizaron tres cargadores y cartuchos; tanto las armas como los cartuchos son de distintos calibres. No se informó la cantidad de droga ni el monto del efectivo.
Personal de Servicios Periciales analizará los indicios para integrarlos a las carpetas de investigación. Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.
En la ficha difundida por la Fiscalía sus rostros aparecen difuminados, con la aclaración de que se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.
El operativo estuvo a cargo de personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito. Participaron también la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la Policía Estatal y el Gabinete de Seguridad, con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.
En agosto, el fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández informó que la estrategia sumaba más de 3 mil 328 cateos desde enero de 2025 y mil 685 personas detenidas.
Para entonces, Sinergia llevaba seis meses incorporada a la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.
La Fiscalía no ha dicho cuándo serán las audiencias en las que un juez resolverá la situación jurídica de las 12 personas.