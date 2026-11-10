Cinco cateos de Sinergia en Querétaro dejan siete detenidos

Tres detenciones corresponden a órdenes de aprehensión por daños dolosos y amenazas; también se aseguraron envoltorios con presunto narcótico y cuatro teléfonos celulares.

Ficha de Sinergia por Querétaro con los rostros difuminados de siete personas detenidas

Siete personas fueron detenidas en las cinco diligencias de cateo de Sinergia. Se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 10, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó cinco diligencias de cateo en Corregidora, Querétaro y El Marqués dentro del Operativo Sinergia y detuvo a siete personas. Aseguró dos armas de fuego, envoltorios con sustancias con características de narcótico, cuatro teléfonos celulares y un vehículo.

Tres de las detenciones corresponden a órdenes de aprehensión por daños dolosos y amenazas; otra, a una orden por homicidio calificado. Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID), en Sinergia con la Policía Estatal (POES), las policías municipales de Querétaro, El Marqués y Corregidora, y el Gabinete de Seguridad, con el Ejército y la Guardia Nacional.

La primera intervención fue en la localidad de Pita, en Corregidora. Ahí, elementos de la PID cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Juan “N”, José Julián “N” y Gilberto “N”, por daños dolosos y amenazas.

En otro cateo, en la comunidad de La Purísima, fueron aseguradas dos armas de fuego.

En un inmueble de la colonia La Pradera, en El Marqués, fue detenida Nancy Jazmín “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado. En el mismo lugar fue detenido Enoch Caleb “N”, por delitos contra la salud. Ahí se localizó una bolsa con 10 envoltorios que contenían una sustancia cristalina con características de narcótico.

La cuarta intervención fue en la zona de La Negreta, en Corregidora. Ahí quedaron detenidos Omar “N” y Katia Estefanía “N”, por su probable intervención en el delito de cohecho cometido por particulares, y en el inmueble se aseguraron cuatro teléfonos celulares y un vehículo.

Las siete personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente y se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial. Los indicios y el vehículo asegurados serán analizados pericialmente e integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

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