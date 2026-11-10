Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó cinco diligencias de cateo en Corregidora, Querétaro y El Marqués dentro del Operativo Sinergia y detuvo a siete personas. Aseguró dos armas de fuego, envoltorios con sustancias con características de narcótico, cuatro teléfonos celulares y un vehículo.
Tres de las detenciones corresponden a órdenes de aprehensión por daños dolosos y amenazas; otra, a una orden por homicidio calificado. Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID), en Sinergia con la Policía Estatal (POES), las policías municipales de Querétaro, El Marqués y Corregidora, y el Gabinete de Seguridad, con el Ejército y la Guardia Nacional.
La primera intervención fue en la localidad de Pita, en Corregidora. Ahí, elementos de la PID cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Juan “N”, José Julián “N” y Gilberto “N”, por daños dolosos y amenazas.
En otro cateo, en la comunidad de La Purísima, fueron aseguradas dos armas de fuego.
En un inmueble de la colonia La Pradera, en El Marqués, fue detenida Nancy Jazmín “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado. En el mismo lugar fue detenido Enoch Caleb “N”, por delitos contra la salud. Ahí se localizó una bolsa con 10 envoltorios que contenían una sustancia cristalina con características de narcótico.
La cuarta intervención fue en la zona de La Negreta, en Corregidora. Ahí quedaron detenidos Omar “N” y Katia Estefanía “N”, por su probable intervención en el delito de cohecho cometido por particulares, y en el inmueble se aseguraron cuatro teléfonos celulares y un vehículo.
Las siete personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente y se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial. Los indicios y el vehículo asegurados serán analizados pericialmente e integrados a las carpetas de investigación correspondientes.