Dren pluvial de La Floresta acumula basura en San Juan del Río

Residuos sólidos, hierba crecida y suciedad se extienden al andador peatonal de Avenida Gandhi, donde también hay bancas y paredes con pintas.

Residuos en el interior del dren pluvial de La Floresta junto a Avenida Gandhi, en San Juan del Río.

Bolsas, envases y otros desechos permanecen acumulados en distintos puntos del cauce.

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Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Por Sandra Guadalupe Cruz Salinas Nov 09, 2026
Sandra Guadalupe Cruz Salinas
Periodista
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San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- Basura, maleza crecida y residuos dispersos se acumulan en un tramo del dren pluvial de La Floresta, junto al andador peatonal de Avenida Gandhi, donde el deterioro también alcanza bancas, muros y áreas de paso.

Durante un recorrido por la zona se observaron bolsas de plástico, envases, empaques y otros desechos depositados en el fondo del cauce. A los costados, la vegetación ha crecido entre los muros y sobre distintos puntos del dren.

La situación continúa sobre el andador. Junto a las bancas de concreto permanecen montones de basura, hierba seca y residuos dispersos, mientras algunas estructuras presentan suciedad y pintas. Los muros contiguos también tienen grafitis, pese a tratarse de un espacio ubicado sobre una de las vialidades principales de La Floresta.

La acumulación dentro del cauce cobra relevancia ante las lluvias. Los residuos pueden convertirse en obstáculos para el paso del agua o ser arrastrados hacia rejillas y alcantarillas, dificultando su evacuación y aumentando la posibilidad de taponamientos y encharcamientos.

El problema no se limita así a la imagen urbana. El estado del dren y del andador concentra basura, vegetación y falta de conservación en un mismo tramo utilizado como paso peatonal.

Ante estas condiciones, se plantea la necesidad de realizar labores de limpieza y deshierbe tanto dentro del cauce como en el andador de Avenida Gandhi, además de retirar los residuos acumulados alrededor de las bancas y atender las condiciones generales del espacio.

La atención requiere también evitar que nuevos desechos terminen en el dren. Mantener libre el cauce permitiría reducir obstáculos para el agua y frenar el deterioro del espacio público contiguo.

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