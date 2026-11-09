Nuevo proveedor médico en San Juan del Río: 6 millones al mes

Cinco millones son para el hospital y uno para medicamentos; el secretario Oscar Alcántara Peña atribuye la rescisión a inconsistencias, entre ellas suspensiones del servicio.

Servicio médico y farmacia contratados por el municipio de San Juan del Río para atender a los trabajadores municipales.

El municipio de San Juan del Río asignó 6 millones de pesos mensuales a la empresa Coscami para garantizar el servicio médico y el suministro de medicamentos a sus trabajadores, tras rescindir el contrato con el proveedor anterior.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- El municipio de San Juan del Río asignó de forma emergente 6 millones de pesos mensuales a un nuevo proveedor de servicio médico y farmacia para sus trabajadores: 5 millones para el hospital y un millón para medicamentos.

La empresa Coscami sustituye a la institución médica cuyo contrato el municipio decidió rescindir, informó el secretario de Administración, Oscar Alcántara Peña.

El contrato anterior sumaba 40 millones de pesos por cinco meses, de junio a octubre: 35 millones iniciales y 5 millones de ampliación. La rescisión se sustenta en inconsistencias del prestador. Una de las principales, detalló Alcántara, fueron las suspensiones del servicio; las demás constan en un expediente.

No hay sanción para el municipio por rescindir. El costo, dijo, es empatar los adeudos: se concilian los montos y se pagará lo que se acredite con la documentación comprobatoria.

La prioridad, afirmó, fue que el servicio médico y la farmacia no se interrumpieran. En una transición así habrá expedientes de los pacientes que actualizar; si el prestador anterior no los entrega, el municipio los actualizará de inmediato con el nuevo proveedor.

Para elegir al nuevo prestador se invitó a varios proveedores y un comité lo seleccionó. Alcántara lo describió como consolidado y bien acreditado en la región.

En lo que va de noviembre, estimó, el municipio ha gastado más de medio millón de pesos en medicamentos con el nuevo contratista. La farmacia surte fármacos de patente y genéricos; cuando la patente de un medicamento aún no está liberada para un padecimiento, se tiene en existencia o se consigue.

Los 6 millones mensuales cubren una etapa emergente. Para el resto del periodo, el secretario dijo que el municipio deberá realizar los procedimientos de contratación que garanticen el servicio.

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