San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- El municipio de San Juan del Río asignó de forma emergente 6 millones de pesos mensuales a un nuevo proveedor de servicio médico y farmacia para sus trabajadores: 5 millones para el hospital y un millón para medicamentos.
La empresa Coscami sustituye a la institución médica cuyo contrato el municipio decidió rescindir, informó el secretario de Administración, Oscar Alcántara Peña.
El contrato anterior sumaba 40 millones de pesos por cinco meses, de junio a octubre: 35 millones iniciales y 5 millones de ampliación. La rescisión se sustenta en inconsistencias del prestador. Una de las principales, detalló Alcántara, fueron las suspensiones del servicio; las demás constan en un expediente.
No hay sanción para el municipio por rescindir. El costo, dijo, es empatar los adeudos: se concilian los montos y se pagará lo que se acredite con la documentación comprobatoria.
La prioridad, afirmó, fue que el servicio médico y la farmacia no se interrumpieran. En una transición así habrá expedientes de los pacientes que actualizar; si el prestador anterior no los entrega, el municipio los actualizará de inmediato con el nuevo proveedor.
Para elegir al nuevo prestador se invitó a varios proveedores y un comité lo seleccionó. Alcántara lo describió como consolidado y bien acreditado en la región.
En lo que va de noviembre, estimó, el municipio ha gastado más de medio millón de pesos en medicamentos con el nuevo contratista. La farmacia surte fármacos de patente y genéricos; cuando la patente de un medicamento aún no está liberada para un padecimiento, se tiene en existencia o se consigue.
Los 6 millones mensuales cubren una etapa emergente. Para el resto del periodo, el secretario dijo que el municipio deberá realizar los procedimientos de contratación que garanticen el servicio.