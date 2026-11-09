Sindicato amaga huelga para el 1 de enero en San Juan del Río

San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- El municipio de San Juan del Río recibió este lunes la notificación de un emplazamiento a huelga para el 1 de enero como fecha, y la mesa de trabajo se realizará la próxima semana, informó Oscar Alcántara Peña, secretario de Administración Municipal.
Sobre los procedimientos del sindicato, el funcionario sostuvo que tiene derecho a iniciarlos y que son parte habitual.
Si decide emprender alguna acción, añadió, está en su derecho, pero para la administración la prioridad para los derechohabientes es fortalecer el servicio médico en su beneficio.
En días pasados, el municipio determinó iniciar el procedimiento de rescisión de los contratos con una institución médica que prestaba el servicio extremadamente caro y deficiente. Alcántara dijo que la prioridad fue tener un servicio médico y una farmacia continuos, que se garantizó la continuidad y que, como en cualquier transición, habrá situaciones por actualizar y otras por empatar.
El servicio alcanza a unos 5,000 beneficiarios, entre dos sindicatos, jubilados y policías.
En los hechos, dijo, la atención prácticamente no se detuvo: el municipio da unas 70 consultas diarias de medicina general, de lunes a sábado, y unas 50 de especialidad, de lunes a viernes.