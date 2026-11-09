Sindicato amaga huelga para el 1 de enero en San Juan del Río

Oscar Alcántara Peña, secretario de Administración Municipal, dijo que habrá una mesa de trabajo la próxima semana y que la prioridad es el servicio médico.

Oscar Alcántara Peña, secretario de Administración Municipal de San Juan del Río, sentado en su oficina, con camisa verde y micrófono de solapa, sonríe a la cámara.

Oscar Alcántara Peña, secretario de Administración Municipal, informó que el municipio recibió la notificación de un emplazamiento con el 1 de enero como fecha.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 09, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 9 de noviembre de 2026.- El municipio de San Juan del Río recibió este lunes la notificación de un emplazamiento a huelga para el 1 de enero como fecha, y la mesa de trabajo se realizará la próxima semana, informó Oscar Alcántara Peña, secretario de Administración Municipal.

Sobre los procedimientos del sindicato, el funcionario sostuvo que tiene derecho a iniciarlos y que son parte habitual.

Si decide emprender alguna acción, añadió, está en su derecho, pero para la administración la prioridad para los derechohabientes es fortalecer el servicio médico en su beneficio.

En días pasados, el municipio determinó iniciar el procedimiento de rescisión de los contratos con una institución médica que prestaba el servicio extremadamente caro y deficiente. Alcántara dijo que la prioridad fue tener un servicio médico y una farmacia continuos, que se garantizó la continuidad y que, como en cualquier transición, habrá situaciones por actualizar y otras por empatar.

El servicio alcanza a unos 5,000 beneficiarios, entre dos sindicatos, jubilados y policías.

En los hechos, dijo, la atención prácticamente no se detuvo: el municipio da unas 70 consultas diarias de medicina general, de lunes a sábado, y unas 50 de especialidad, de lunes a viernes.

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