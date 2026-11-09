Querétaro exige a la Federación todos los estudios del tren

Eric Gudiño Torres afirma que cualquier daño a viviendas por la obra corresponde a la Federación, responsable de planearla y ejecutarla.

Hombre de saco gris habla por micrófono ante un muro de madera con placas; estudios del tren México-Querétaro

Querétaro mantiene la petición de todos los estudios del tren; algunos documentos ya fueron entregados y faltan datos del área de la estación.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 09, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Querétaro exige a las autoridades federales que entreguen todos los estudios del tren México-Querétaro, entre ellos los de impacto ambiental y movilidad, informó el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

La petición parte de una instrucción del gobernador Mauricio Kuri González: contar con información suficiente sobre las condiciones en que se desarrollará el proyecto ferroviario y sobre las posibles afectaciones para la población.

Gudiño Torres explicó que el gobernador encomendó la tarea a la Secretaría de Gobierno.

“Parte de lo que nos ha pedido el gobernador a la Secretaría de Gobierno y como responsables de esta coordinación es pedir todos y cada uno de los estudios, no solamente el de impacto ambiental, sino también el de movilidad y otra serie de estudios”, señaló.

Algunos documentos ya llegaron al Gobierno estatal, reconoció el funcionario, pero todavía hay zonas sin información completa, en particular el área de la estación. El Estado continuará solicitando esos datos.

Cualquier riesgo, colapso o daño a viviendas durante los trabajos deberá ser atendido por el Gobierno Federal, afirmó Gudiño Torres, porque es la instancia que planea y ejecuta la obra.

La Secretaría de Desarrollo Territorial será la encargada de solventar las afectaciones a inmuebles, según lo informado por las autoridades federales.

El gobernador Kuri se reunirá el 10 de noviembre con representantes de la Federación y funcionarios estatales para revisar el proyecto del paso deprimido de Invierno y abordar las condiciones técnicas y los espacios que requieren las vías ferroviarias.

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