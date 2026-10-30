Querétaro, 30 de octubre de 2026.- Protección Civil estatal y municipal comenzó a dictaminar las viviendas de la calle Héroes de Nacozari, en el municipio de Querétaro, para dejar constancia del estado de cada casa antes de que lleguen las obras del Tren México-Querétaro.

Los trabajos ya iniciaron, informó el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres. Los elementos de ambas corporaciones harán visitas domiciliarias para documentar el estado físico de cada vivienda antes de que comience la intervención.

Gudiño Torres detalló que, si después se registra algún daño relacionado con la construcción, los dictámenes podrán presentarse ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) como elementos para respaldar una posible solicitud de reparación o pago de afectaciones.

La medida responde a las solicitudes de los habitantes, quienes han expresado inquietud ante los daños registrados en otras zonas donde se desarrollan trabajos, como Las Brujas, MET 100 y Las Teresas.

La solicitud a las dos corporaciones tiene una razón que Gudiño Torres expuso así: “para que nos digan en qué condiciones están y que, en su momento, cuando comience la obra, puedan tener un sustento en dado caso de que exista una afectación derivada de la obra”.

Los recorridos y la elaboración de los dictámenes se realizarán durante las próximas dos semanas, estimó el secretario, con la finalidad de que cada familia cuente con su documento.

Aún no hay fecha confirmada para el inicio de las obras en la calle Héroes de Nacozari. El Gobierno estatal esperará la información de la Federación para comunicarla a los vecinos.