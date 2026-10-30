Querétaro, 30 de octubre de 2026.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reparará 27 viviendas del fraccionamiento Las Brujas dañadas por las obras del Tren México-Querétaro, informó el Secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres.

El funcionario explicó que el delegado de la SICT en Querétaro, Carlos Villaseñor, confirmó el día anterior que la dependencia atenderá las viviendas.

«Después de ocho meses que se venía gestionando y pidiendo estos apoyos para cuidar el patrimonio de las familias queretanas, el día de ayer el delegado confirmó que se estarán atendiendo las viviendas en Brujas, las 27 viviendas en Brujas», declaró Gudiño Torres.

Los daños por las obras del Tren México-Querétaro no se limitan a ese fraccionamiento. El Gobierno estatal reportó afectaciones en bardas de los municipios de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río.

De acuerdo con el Gobierno estatal, para el fraccionamiento Mediterráneo 100 (MET 100) existen compromisos de reparar una barda. En Calesa ya comenzó la reparación de otra, dañada hace unos ocho meses, que se encuentra en intervención.

El Estado solicitó formalmente a la SICT en Querétaro y a nivel federal el procedimiento para acceder al seguro.