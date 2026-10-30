Repararán 27 viviendas dañadas por el Tren en Las Brujas

El Gobierno estatal informó que el delegado de la SICT confirmó la atención de las viviendas, tras ocho meses de gestiones.

Vías de ferrocarril, imagen de referencia de las obras del Tren México-Querétaro que dañaron viviendas en Las Brujas

Las obras del Tren México-Querétaro dejaron daños en bardas de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río.

Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 30, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 30 de octubre de 2026.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reparará 27 viviendas del fraccionamiento Las Brujas dañadas por las obras del Tren México-Querétaro, informó el Secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres.

El funcionario explicó que el delegado de la SICT en Querétaro, Carlos Villaseñor, confirmó el día anterior que la dependencia atenderá las viviendas.

«Después de ocho meses que se venía gestionando y pidiendo estos apoyos para cuidar el patrimonio de las familias queretanas, el día de ayer el delegado confirmó que se estarán atendiendo las viviendas en Brujas, las 27 viviendas en Brujas», declaró Gudiño Torres.

Los daños por las obras del Tren México-Querétaro no se limitan a ese fraccionamiento. El Gobierno estatal reportó afectaciones en bardas de los municipios de Querétaro, El Marqués y San Juan del Río.

De acuerdo con el Gobierno estatal, para el fraccionamiento Mediterráneo 100 (MET 100) existen compromisos de reparar una barda. En Calesa ya comenzó la reparación de otra, dañada hace unos ocho meses, que se encuentra en intervención.

El Estado solicitó formalmente a la SICT en Querétaro y a nivel federal el procedimiento para acceder al seguro.

queretaro infraestructura obras publicas tren mx-qro

Reciente

Doctora con bata blanca y estetoscopio escribe en un portapapeles durante una consulta médica con un paciente
San Juan del Río

Servicio médico municipal de San Juan del Río pasa a COSCAMI

  • El Gobierno Municipal atenderá urgencias, especialidad y cirugías en el Centro Hospitalario y abrirá el 3 de noviembre una farmacia en el Centro Cívico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habla en un podio con el escudo nacional durante la conferencia matutina en la que se anunció la distribución de equipos médicos del IMSS.
México

Inicia IMSS distribución de 47 equipos médicos en México

Los primeros equipos del programa de 12 acciones en 120 días van a 39 hospitales; la meta total del IMSS es de 2,917.

Felifer Macías habla con micrófono ante la pantalla de Contigo Aprendemos Explorando el Territorio STEM+, Querétaro
Editorial

Jóvenes de Querétaro, a emprender sin miedo al fracaso: Macías

El Municipio de Querétaro ofrece programas de capacitación, incubación y aceleración de proyectos, y la secretaria de Educación ubicó al estado segundo nacional en escolaridad.

Vista del auditorio de la CISS con asistentes con batas y cofias de enfermería frente a un escenario con banderas
México

IMSS convocará a 2 mil 500 especialistas desde el 3 de noviembre

El Instituto también basificará a 10 mil 939 trabajadores eventuales dentro de las 12 acciones en 120 días, que suman una inversión de 11 mil 745 millones de pesos