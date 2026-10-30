Jóvenes de Querétaro, a emprender sin miedo al fracaso: Macías

El Municipio de Querétaro ofrece programas de capacitación, incubación y aceleración de proyectos, y la secretaria de Educación ubicó al estado segundo nacional en escolaridad.

Felifer Macías habla con micrófono ante la pantalla de Contigo Aprendemos Explorando el Territorio STEM+, Querétaro

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, dijo a los jóvenes que el tiempo es su insumo más valioso para arriesgarse.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de octubre de 2026.- Perder el miedo al fracaso, atreverse a emprender y aprovechar las oportunidades que hay en ciencia, tecnología e innovación: ese fue el llamado que el presidente municipal, Felifer Macías, hizo a las y los jóvenes durante el panel Explorando el Territorio STEM+, de Contigo Aprendemos 2026, organizado por la Secretaría de Educación del Estado.

Les pidió prepararse en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para enfrentar los retos del futuro.

“Atrévanse a arriesgarse. No importa la edad, pero sobre todo los jóvenes aprovechen el insumo más valioso que tienen, que es el tiempo para arriesgarse. No importa si fracasan una, dos, tres, cuatro, cinco veces, basta pegarle una sola vez para transformar su vida y transformar la de su comunidad.

“Así es que este territorio STEM+, Querétaro es uno de los 10 territorios STEM+ más importantes de Latinoamérica, de los 56 que somos. Aprovechemos el poder que viene de la tecnología. Viene un poder enorme. Decidamos qué queremos hacer con ese poder que vamos a tener en nuestras manos todos y cada uno de nosotros”, señaló.

Querétaro, dijo, tiene las condiciones para que los jóvenes desarrollen su talento en áreas tecnológicas, resultado del trabajo conjunto entre instituciones educativas, iniciativa privada y autoridades.

A través de las secretarías de Desarrollo Económico y de Innovación y Tecnología, el Municipio de Querétaro ofrece programas de capacitación, incubación y aceleración de proyectos de emprendimiento. Están pensados para quienes buscan emprender, fortalecer sus negocios y generar nuevas oportunidades económicas.

La secretaria de Educación del Estado, Martha Elena Soto Obregón, afirmó que Querétaro se ha consolidado como una potencia educativa: ocupa el segundo lugar nacional en escolaridad y en reducción del rezago educativo, y el tercero con menor abandono escolar en educación media superior.

Foto de grupo de estudiantes y asistentes de Contigo Aprendemos 2026 en un recinto de Quer\u00e9taro El talento existe en todas partes, pero las oportunidades para desarrollarlo deben construirse entre todos: la premisa de la cuarta edici\u00f3n de Contigo Aprendemos. rotativo.com.mx

Esos resultados, añadió, reflejan la calidad de las instituciones educativas y la importancia de seguir formando a las nuevas generaciones en ciencia, tecnología e innovación.

El senador Agustín Dorantes Lámbarri destacó que el acceso a la inteligencia artificial representa un nuevo desafío para la educación. Transmitir conocimientos no basta: hay que enseñar a las y los estudiantes a cuestionar la información, desarrollar pensamiento crítico y resolver problemas.

Las escuelas y los docentes, planteó, deben evolucionar para formar personas capaces de dominar la tecnología sin depender de ella y de tomar decisiones con criterio propio.

En el diálogo participaron también Markus Dantus, fundador y presidente de Startup México, y Andrés Muñoz, coordinador de Territorios STEM+ de la Fundación Siemens Stiftung, sobre los retos y oportunidades que la innovación, la tecnología y la formación de talento representan para el futuro de Querétaro.

En esta cuarta edición de Contigo Aprendemos se destacó la importancia de despertar el interés de los jóvenes por la ciencia, la tecnología y la innovación, bajo la premisa de que el talento existe en todas partes, pero las oportunidades para desarrollarlo deben construirse entre todos.

Foto de grupo de estudiantes y asistentes de Contigo Aprendemos 2026 en un recinto de Quer\u00e9taro El talento existe en todas partes, pero las oportunidades para desarrollarlo deben construirse entre todos: la premisa de la cuarta edición de Contigo Aprendemos. rotativo.com.mx

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