San Juan del Río dedica ofrenda a Restituto Rodríguez Camacho

El altar instalado en el Portal del Diezmo recuerda al pintor y escritor, referente cultural del municipio, fallecido en noviembre de 2025.

Altar de Día de Muertos con el retrato de Restituto Rodríguez Camacho en el Portal del Diezmo

Ofrenda dedicada a Restituto Rodríguez Camacho, instalada en el Portal del Diezmo de San Juan del Río.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 30, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- Con una ofrenda dedicada a su memoria, San Juan del Río rinde homenaje a Restituto Rodríguez Camacho, pintor, escritor y referente de la vida cultural del municipio, cuyo legado permanece en el recuerdo de quienes conocieron y admiraron su obra.

El altar fue instalado en el Portal del Diezmo, donde el retrato del artista ocupa el lugar central, acompañado de flores de cempasúchil, pan, frutas, cañas, calaveritas y otros elementos tradicionales del Día de Muertos. Al pie de su fotografía se lee la leyenda «Ilustre Sanjuanense», junto con los años 1931-2025.

Conocido cariñosamente como «Don Resti», Rodríguez Camacho dedicó gran parte de su vida a las artes. Su trabajo como pintor, particularmente dentro del surrealismo, así como su incursión en la literatura, lo convirtieron en una figura reconocida dentro de la comunidad artística local.

Nacido el 5 de julio de 1931 en San Juan del Río, desarrolló una trayectoria que trascendió generaciones. Entre sus reconocimientos destaca la medalla Fray Junípero Serra, recibida en 2017 por sus aportaciones culturales.

Su fallecimiento, en noviembre de 2025, dejó un vacío en la vida cultural sanjuanense, pero también un legado que continúa presente. Como muestra de reconocimiento a su trayectoria, desde 2021 la galería principal del Portal del Diezmo lleva su nombre.

La ofrenda dedicada a Don Resti representa un tributo desde el cariño y la admiración de su comunidad, una manera de mantener viva la memoria de quien hizo del arte una parte importante de su vida y dejó su nombre en la historia cultural de San Juan del Río.

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