San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- La Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal abrirá de manera extraordinaria este 31 de octubre, de 8:00 a 14:00 horas, en el último día del descuento de 100% en multas y recargos del impuesto predial.
La atención será en avenida Juárez Poniente número 20, en el Centro Histórico, informó el Gobierno Municipal que preside el alcalde Roberto Cabrera Valencia.
El descuento de 100% en multas y recargos del predial vence el último día de octubre. rotativo.com.mx
El beneficio aplica a las multas y recargos del impuesto predial y está vigente hasta el último día de octubre.
Quienes tengan adeudos pendientes pueden acudir temprano para ponerse al corriente, indicó el Gobierno Municipal.
La administración municipal enmarcó la medida como un apoyo a la economía de las familias sanjuanenses y presentó el descuento en multas como la última oportunidad del mes para regularizar el pago.
Añadió que el pago del predial contribuye al fortalecimiento de las finanzas municipales y a la continuidad de las acciones y servicios en beneficio de las familias sanjuanenses.