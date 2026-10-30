Predial sin multas: Ingresos abre en San Juan del Río el 31

La atención extraordinaria será en avenida Juárez Poniente número 20, en el Centro Histórico.

Fachada de la Dirección de Ingresos en el Centro Histórico de San Juan del Río, con su letrero azul sobre el acceso

La Dirección de Ingresos abrirá el 31 de octubre, de 8:00 a 14:00 horas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- La Dirección de Ingresos del Gobierno Municipal abrirá de manera extraordinaria este 31 de octubre, de 8:00 a 14:00 horas, en el último día del descuento de 100% en multas y recargos del impuesto predial.

La atención será en avenida Juárez Poniente número 20, en el Centro Histórico, informó el Gobierno Municipal que preside el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Ventanillas con letrero de impuesto predial en la Direcci\u00f3n de Ingresos de San Juan del R\u00edo El descuento de 100% en multas y recargos del predial vence el último día de octubre. rotativo.com.mx

El beneficio aplica a las multas y recargos del impuesto predial y está vigente hasta el último día de octubre.

Quienes tengan adeudos pendientes pueden acudir temprano para ponerse al corriente, indicó el Gobierno Municipal.

La administración municipal enmarcó la medida como un apoyo a la economía de las familias sanjuanenses y presentó el descuento en multas como la última oportunidad del mes para regularizar el pago.


Añadió que el pago del predial contribuye al fortalecimiento de las finanzas municipales y a la continuidad de las acciones y servicios en beneficio de las familias sanjuanenses.

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