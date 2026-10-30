Realizan en Querétaro feria para autonomía económica de mujeres

Sonia Rocha Acosta explicó que el encuentro en el Centro Alameda busca acercar empleo y capacitación a mujeres que desean emprender.

Mujer con micrófono en el escenario de la feria de autonomía económica de mujeres, con el letrero Mujeres Contigo al fondo

La feria reúne a dependencias estatales y municipales, instituciones educativas, empresas y organizaciones civiles para ampliar las oportunidades de desarrollo económico de las mujeres.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 30, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 30 de octubre de 2026.- La Feria Regional para el Fortalecimiento de la Autonomía Económica de las Mujeres acercó en el Centro Alameda empleo y capacitación a mujeres, junto con herramientas para emprender.

La secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, explicó que la actividad busca atender a quienes desean incorporarse al mercado laboral, iniciar un negocio o hacer crecer los proyectos productivos que ya tienen.

Sobre lo que espera para las participantes, la funcionaria fue directa: “Queremos que las mujeres tengan herramientas para salir adelante, que tengan una capacitación, que tengan un contacto comercial que aquí van a encontrar, que tengan al gobierno con los programas necesarios para pasar al siguiente nivel”.

La feria se desarrolla con la coordinación de dependencias estatales y municipales, instituciones educativas, empresas y organizaciones de la sociedad civil. El propósito, indicó, es ampliar las oportunidades de desarrollo económico para las mujeres.

Rocha Acosta, al frente de la Secretaría de las Mujeres, destacó que espacios como este generan redes de apoyo y contactos comerciales, y abren el acceso a programas que contribuyen a fortalecer la autonomía financiera de las participantes.

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