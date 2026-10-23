San Juan del Río, 23 de octubre de 2026.- La Feria Regional para la Autonomía de las Mujeres abrió sus puertas en el Centro Cultural y de Convenciones con un espacio para que las emprendedoras vendan sus productos y con capacitaciones para mujeres que buscan empleo.

El evento está abierto a todo público y reúne más de 80 servicios de distintos negocios de mujeres. La comercialización está pensada para quienes ya emprenden. Las capacitaciones, para quienes aún buscan una oportunidad laboral.

Autoridades estatales y municipales acudieron a la presentación del evento.

A la presentación acudieron la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín; la titular de la Secretaría de las Mujeres del estado, Sonia Rocha Acosta, y la titular de la Secretaría de la Mujer del municipio, Judith Ortiz Monroy.

El presidente municipal, Roberto Cabrera, dijo que uno de los objetivos de este tipo de eventos es que, en un futuro, las mujeres emprendedoras puedan desarrollar un negocio formal. De acuerdo con el alcalde, el empleo formal es el proyecto más importante del gobernador Mauricio Kuri en Querétaro.

Por su parte, Sonia Rocha Acosta destacó la importancia de la autonomía económica para combatir la violencia de género. Explicó que es el “motor de desarrollo” para hacer frente a ese problema.