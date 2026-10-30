IMSS convocará a 2 mil 500 especialistas desde el 3 de noviembre

El Instituto también basificará a 10 mil 939 trabajadores eventuales dentro de las 12 acciones en 120 días, que suman una inversión de 11 mil 745 millones de pesos

Vista del auditorio de la CISS con asistentes con batas y cofias de enfermería frente a un escenario con banderas

Trabajadoras y trabajadores de las áreas médicas y operativas del IMSS asistieron al diálogo sobre las necesidades de sus unidades médicas.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrirá el 3 de noviembre la convocatoria para contratar a 2 mil 500 médicas y médicos especialistas, una de las medidas de las 12 acciones en 120 días con las que busca responder a los planteamientos de su personal.

La basificación de 10 mil 939 trabajadores eventuales, en su mayoría contratados durante la pandemia de COVID-19, es la otra acción que el Instituto señaló entre las que atienden esos planteamientos. Con ella busca darles mayor certeza laboral.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dio seguimiento a la puesta en marcha del plan en un diálogo directo con trabajadoras y trabajadores de las áreas médicas y operativas, realizado en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

El propósito fue conocer los avances, las necesidades y los desafíos que enfrenta el personal en las unidades médicas.

Los asistentes compartieron sus experiencias, inquietudes y propuestas sobre las condiciones en que desarrollan sus actividades cotidianas y sobre los aspectos que requieren atención para mejorar los servicios de salud.

Al recordar el origen del plan, Robledo explicó que las acciones responden a los planteamientos recogidos durante los recorridos Piso por Piso, en los que se escuchó directamente al personal sobre las necesidades de sus centros de trabajo.

Atender esas demandas implica una forma distinta de resolver los problemas, destacó el director general, y el diálogo con los trabajadores es fundamental para asegurar que las medidas respondan a las necesidades reales de quienes sostienen diariamente la operación del Instituto.

El IMSS busca que el cumplimiento de las acciones se traduzca en resultados concretos en hospitales y unidades médicas, tanto en las condiciones de trabajo del personal como en la calidad y oportunidad de los servicios que reciben las y los derechohabientes.

Las 12 acciones contemplan una inversión de 11 mil 745 millones de pesos y su implementación concluirá el 24 de febrero.

mexico salud imss

Reciente

Persona sostiene un smartphone mientras fotografía otro teléfono sobre una mesa con varios celulares, en referencia a la preparación del móvil antes de viajar al extranjero.
México

Cómo preparar el móvil antes de unas vacaciones en el extranjero

Camioneta roja destrozada contra el contenedor de un tractocamión, con otros tractocamiones al fondo, en una imagen ilustrativa de la carambola en la autopista México-Querétaro.
México

Transporte de carga causa carambola en la México Querétaro

En el percance participaron tres tractocamiones y vehículos particulares; un automóvil se incendió y la circulación se afectó en ambos sentidos.

Hombre detenido por homicidio calificado, con el rostro difuminado, entre dos agentes de la PID en Querétaro
Querétaro

Detienen a “El Pispi” por homicidio calificado en Querétaro

La Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión contra Christian “N” dos días después de la agresión con arma blanca en la calle Santa Cecilia.

Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del PAN, posa en su oficina frente a un cuadro de astronautas.
Editorial

Felifer Macías ve la estabilidad de Querétaro en juego en 2027

El presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del PAN enumeró seis factores que, afirmó, amenazan al estado y llamó a su partido a mantener la unidad.