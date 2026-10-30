Ciudad de México, 30 de octubre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrirá el 3 de noviembre la convocatoria para contratar a 2 mil 500 médicas y médicos especialistas, una de las medidas de las 12 acciones en 120 días con las que busca responder a los planteamientos de su personal.

La basificación de 10 mil 939 trabajadores eventuales, en su mayoría contratados durante la pandemia de COVID-19, es la otra acción que el Instituto señaló entre las que atienden esos planteamientos. Con ella busca darles mayor certeza laboral.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, dio seguimiento a la puesta en marcha del plan en un diálogo directo con trabajadoras y trabajadores de las áreas médicas y operativas, realizado en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

El propósito fue conocer los avances, las necesidades y los desafíos que enfrenta el personal en las unidades médicas.

Los asistentes compartieron sus experiencias, inquietudes y propuestas sobre las condiciones en que desarrollan sus actividades cotidianas y sobre los aspectos que requieren atención para mejorar los servicios de salud.

Al recordar el origen del plan, Robledo explicó que las acciones responden a los planteamientos recogidos durante los recorridos Piso por Piso, en los que se escuchó directamente al personal sobre las necesidades de sus centros de trabajo.

Atender esas demandas implica una forma distinta de resolver los problemas, destacó el director general, y el diálogo con los trabajadores es fundamental para asegurar que las medidas respondan a las necesidades reales de quienes sostienen diariamente la operación del Instituto.

El IMSS busca que el cumplimiento de las acciones se traduzca en resultados concretos en hospitales y unidades médicas, tanto en las condiciones de trabajo del personal como en la calidad y oportunidad de los servicios que reciben las y los derechohabientes.

Las 12 acciones contemplan una inversión de 11 mil 745 millones de pesos y su implementación concluirá el 24 de febrero.