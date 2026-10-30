León XIV envía su voto por correo a Chicago para elecciones de EU

La Santa Sede informa que el pontífice expresa su convicción sobre el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos.

León XIV sonríe y saluda con la mano derecha; el papa envió por correo su voto a Chicago para las elecciones de EU

El papa León XIV, nacido en Chicago e inscrito para votar en New Lenox, envió por correo su papeleta para las elecciones intermedias de Estados Unidos, informó la Sala de Prensa de la Santa Sede.

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Kary García
Por Kary García Oct 30, 2026
Kary García
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Ciudad del Vaticano, Vaticano, 30 de octubre de 2026.- El papa León XIV envió por correo a Chicago su papeleta para las elecciones intermedias de Estados Unidos, informó la Sala de Prensa de la Santa Sede. El pontífice, que conserva la ciudadanía estadounidense, ejerció así su derecho al voto, como lo ha hecho cada vez que ha tenido la oportunidad.

El Vaticano precisó, en un comunicado, que el Santo Padre “expresa su convicción sobre el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”. También confirmó que, durante los años en que residió en Perú, votó cada vez que pudo hacerlo.

Michael Walsh, historiador británico y autor de varios libros sobre el papado, afirmó que León XIV sería el primero en votar en una elección democrática y secular. “No creo que los papas hayan votado nunca antes en una elección democrática”, declaró. De confirmarse, también sería el primero en hacerlo en unos comicios estadounidenses.

Los registros electorales indican que el papa, nacido en Chicago, está inscrito en New Lenox, un suburbio de esa ciudad donde reside su hermano John. Según esos registros, ha votado en elecciones primarias tanto republicanas como demócratas en los últimos años, así como en las presidenciales de 2024.

En Illinois, cualquier persona puede votar por correo si así lo desea. Además, la ley federal Uocava, siglas en inglés de la Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero, permite sufragar a los ciudadanos estadounidenses que viven fuera del país.

Las elecciones intermedias se celebran cada cuatro años, dos después de las presidenciales, a la mitad del mandato del presidente. No sirven para elegirlo, sino para definir qué partido controlará el Congreso.

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV ha fomentado la participación cívica y ha instado a alzar la voz ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ha mantenido diferencias con la administración del presidente Donald Trump por ese conflicto y por las medidas severas en materia de inmigración.

A principios de este año, Trump lanzó una serie de ataques verbales contra el pontífice, aunque últimamente se ha mostrado menos crítico. Con frecuencia menciona que Louis, hermano mayor del papa, es partidario suyo.

Se solicitó comentario a la oficina del secretario del condado de Will, en Illinois.

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