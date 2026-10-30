San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- Tres regidores de oposición presentaron en la sesión de Cabildo de este día una solicitud formal para que los titulares de las secretarías de la administración municipal comparezcan ante el Ayuntamiento y expliquen el ejercicio del gasto público, con motivo del Informe de Gobierno.
Los regidores Vania Camacho, Oscar Sandoval y Víctor Rocha, plantean que la revisión sea transparente y que las comparecencias se realicen de manera abierta y pública, con acceso de la ciudadanía a todo el proceso. En su propuesta destacan la importancia de la rendición de cuentas.
Para impulsar la participación ciudadana, el planteamiento contempla tres mecanismos: la transmisión en vivo de las mesas de trabajo a través de la página oficial del municipio, un canal digital abierto para que los habitantes envíen preguntas a los funcionarios en tiempo real y un correo institucional para recibir dudas. Con ello, los ediles buscan fortalecer la transparencia local.