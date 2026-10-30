Regidores de oposición piden comparecencias en San Juan del Ríos

Vania Camacho, Oscar Sandoval y Víctor Rocha proponen transmisión en vivo, preguntas ciudadanas en tiempo real y un correo institucional para dudas.

Tres regidores de oposición posan de pie frente a una fuente en un jardín de San Juan del Río
  • Los regidores Vania Camacho, Oscar Sandoval y Víctor Rocha presentaron la solicitud en Cabildo.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de octubre de 2026.- Tres regidores de oposición presentaron en la sesión de Cabildo de este día una solicitud formal para que los titulares de las secretarías de la administración municipal comparezcan ante el Ayuntamiento y expliquen el ejercicio del gasto público, con motivo del Informe de Gobierno.

Los regidores Vania Camacho, Oscar Sandoval y Víctor Rocha, plantean que la revisión sea transparente y que las comparecencias se realicen de manera abierta y pública, con acceso de la ciudadanía a todo el proceso. En su propuesta destacan la importancia de la rendición de cuentas.

Para impulsar la participación ciudadana, el planteamiento contempla tres mecanismos: la transmisión en vivo de las mesas de trabajo a través de la página oficial del municipio, un canal digital abierto para que los habitantes envíen preguntas a los funcionarios en tiempo real y un correo institucional para recibir dudas. Con ello, los ediles buscan fortalecer la transparencia local.

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