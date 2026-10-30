Detienen a “El Pispi” por homicidio calificado en Querétaro

La Fiscalía cumplimentó la orden de aprehensión contra Christian “N” dos días después de la agresión con arma blanca en la calle Santa Cecilia.

Hombre detenido por homicidio calificado, con el rostro difuminado, entre dos agentes de la PID en Querétaro

La PID cumplimentó la orden de aprehensión en avenida Pie de la Cuesta, a la altura de San Pedrito Peñuelas, dos días después de la agresión del 18 de octubre. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), cumplimentó una orden de aprehensión contra Christian “N”, alias “El Pispi”, por su probable intervención en el homicidio calificado de una persona que murió por una agresión con arma blanca el 18 de octubre de 2026 en la colonia Colinas de Santa Cruz Primera Sección, municipio de Querétaro.

Ese mismo día, la Fiscalía tomó conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en la calle Santa Cecilia, con lesiones producidas por arma blanca. Se inició la carpeta de investigación para determinar las circunstancias de los hechos e identificar a la persona probablemente responsable.

Personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios desarrolló los actos de investigación junto con elementos de la PID. De ellos obtuvo datos de prueba para establecer la probable intervención de Christian “N” en el homicidio.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó a un Juez de Control del Distrito Judicial de Querétaro una orden de aprehensión contra el imputado y la obtuvo.

La PID cumplimentó el mandato el 20 de octubre, dos días después de los hechos, sobre la avenida Pie de la Cuesta, a la altura de la colonia San Pedrito Peñuelas, en el municipio de Querétaro.

Tras su detención, Christian “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, que continuará el procedimiento penal y determinará su situación jurídica.

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