Querétaro, 30 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), cumplimentó una orden de aprehensión contra Christian “N”, alias “El Pispi”, por su probable intervención en el homicidio calificado de una persona que murió por una agresión con arma blanca el 18 de octubre de 2026 en la colonia Colinas de Santa Cruz Primera Sección, municipio de Querétaro.
Ese mismo día, la Fiscalía tomó conocimiento del hallazgo de una persona sin vida en la calle Santa Cecilia, con lesiones producidas por arma blanca. Se inició la carpeta de investigación para determinar las circunstancias de los hechos e identificar a la persona probablemente responsable.
Personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios desarrolló los actos de investigación junto con elementos de la PID. De ellos obtuvo datos de prueba para establecer la probable intervención de Christian “N” en el homicidio.
Con esos elementos, la Fiscalía solicitó a un Juez de Control del Distrito Judicial de Querétaro una orden de aprehensión contra el imputado y la obtuvo.
La PID cumplimentó el mandato el 20 de octubre, dos días después de los hechos, sobre la avenida Pie de la Cuesta, a la altura de la colonia San Pedrito Peñuelas, en el municipio de Querétaro.
Tras su detención, Christian “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, que continuará el procedimiento penal y determinará su situación jurídica.