Querétaro, 30 de octubre de 2026.- Felifer Macías Olvera planteó que la discusión política rumbo a 2027 en Querétaro estará marcada por una disyuntiva: conservar las condiciones que, desde su perspectiva, han dado calidad de vida, prosperidad y estabilidad al estado, o permitir el avance de factores que considera una amenaza para ese escenario.

En entrevista exclusiva con Rotativo de Querétaro, el presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del PAN para los procesos electorales de 2027 contrastó la situación de la entidad con la que observa en otras regiones del país.

Macías sostuvo que millones de personas en México viven con incertidumbre frente a la inseguridad y enfrentan dificultades para utilizar espacios públicos o transitar por carreteras sin temor. Frente a ese escenario, describió a Querétaro como un estado con calles, plazas y cabeceras municipales activas, donde familias conviven en espacios dedicados al arte, la cultura y el deporte.

Al definir lo que considera las principales amenazas para el estado, enumeró seis: mediocridad, negligencia, incompetencia, mentira, delincuencia y desorden.

“Ya llegaron a muchas partes del país”, sostuvo al referirse a esos factores, y aseguró que la ciudadanía queretana no permitirá que avancen en la entidad.

Unidad del PAN rumbo a 2027

Sobre la estrategia electoral de Acción Nacional, Macías colocó la unidad como una de las condiciones centrales para competir en 2027.

“Ese debe ser el ADN del PAN rumbo a la próxima elección. La falta de unidad en 2009 dejó una lección”, recordó.

Felifer Macías Olvera planteó que la discusión política rumbo a 2027 en Querétaro será entre conservar las condiciones de estabilidad del estado o permitir el avance de lo que considera amenazas. Sandra Guadalupe Cruz Salinas

Aseguró que trabajará para mantener al partido unido y sostuvo que Acción Nacional debe conservarse como una organización de puertas abiertas. Desde su perspectiva, el proyecto electoral debe construirse mediante el contacto directo con barrios, colonias, comunidades, tianguis, mercados y escuelas.

Macías señaló que para medir el ánimo ciudadano privilegia ese contacto por encima de las encuestas electorales.

El alcalde precisó que el trabajo partidista avanza de manera paralela a su responsabilidad de gobernar la capital y atender los problemas cotidianos del municipio.

Explicó que su participación en la organización electoral panista tiene antecedentes en su labor como coordinador de alcaldes del estado, desde donde ha encabezado mesas de trabajo y el intercambio de propuestas con miras a 2027.

Añadió que con los alcaldes de la zona metropolitana se comparten prácticas en movilidad, seguridad y desarrollo urbano, con el objetivo de construir una propuesta estatal del PAN para la próxima elección.

Crecimiento sin perder calidad de vida

Macías ubicó el debate electoral dentro de lo que considera un momento favorable para Querétaro. Recordó la posición histórica de la entidad como cruce de caminos y sostuvo que actualmente ofrece condiciones atractivas para vivir y desarrollar proyectos personales y profesionales.

En materia de seguridad, afirmó que Querétaro ocupa el cuarto lugar nacional, mientras que en competitividad económica señaló que el Instituto Mexicano para la Competitividad lo coloca en la primera posición. A ello sumó empleo, educación, innovación y desarrollo tecnológico como fortalezas del estado.

Para el alcalde, el desafío es evitar que el crecimiento termine deteriorando las condiciones que han impulsado ese desarrollo.

Planteó que la expansión urbana debe acompañarse de planeación, infraestructura y servicios capaces de anticiparse al crecimiento de nuevos desarrollos, con el propósito de mantener la calidad de vida y extender las oportunidades a más sectores de la población.

Como parte del Plan Orden, Felifer Macías Olvera destacó la recuperación de espacios públicos como la unidad deportiva José Ortiz Domínguez, la deportiva San Pablo y el Parque Bicentenario de Santa Rosa Jáuregui. Sandra Guadalupe Cruz Salinas

“Implica también reconocer los problemas, los rezagos, las críticas y las justas demandas, y no minimizar nunca una necesidad o una exigencia en una colonia, un barrio o una comunidad”, expresó.

Macías sostuvo que los indicadores favorables no deben conducir a la conformidad y ubicó entre los principales retos de los próximos años la seguridad, la economía, la movilidad y la infraestructura.

San Juan del Río como nuevo polo de desarrollo

Dentro de esa visión, Macías planteó que San Juan del Río puede consolidarse como una segunda zona metropolitana del estado en articulación con Colón y Pedro Escobedo.

Destacó su ubicación respecto del aeropuerto y de la Ciudad de México, además de su conexión con la zona turística de Querétaro y su trayectoria industrial.

A partir de esas condiciones, consideró que San Juan del Río tiene posibilidades de convertirse en un nuevo polo de desarrollo para la entidad, capaz de atraer inversión, generar empleo y ampliar oportunidades para las familias. Mencionó también la presencia de universidades en la zona de Colón, entre ellas Arkansas State y Texas State.

“Para llegar ahí se requiere infraestructura: caminos, puentes, viaductos y distribuidores viales, además de inversión en servicios y trabajo coordinado entre sociedad y gobierno”, señaló.

Macías afirmó que una parte de esa base de infraestructura ha sido impulsada por el gobierno estatal encabezado por Mauricio Kuri González.

Plan Orden y políticas municipales

En la capital, el presidente municipal defendió el Plan Orden como una estrategia basada en el cumplimiento de reglamentos, normas y leyes para ordenar la convivencia cotidiana.

Explicó que el programa tiene también una vertiente interna: concentrar al gobierno municipal en tareas de su competencia directa, como mantenimiento urbano, limpieza y bacheo.

Como parte de esa política mencionó la recuperación de espacios públicos, entre ellos la unidad deportiva José Ortiz Domínguez, la deportiva San Pablo y el Parque Bicentenario de Santa Rosa Jáuregui, del que aseguró que pasó de condiciones deficientes a registrar una alta asistencia.

En materia de comercio en vía pública, sostuvo que las personas tienen derecho a desarrollar una actividad económica, pero dentro de las normas y sin apropiarse de espacios públicos destinados al uso de las familias.

Macías consideró que las prácticas municipales que produzcan resultados pueden trasladarse a otras localidades y aseguró mantener comunicación con autoridades metropolitanas, de San Juan del Río y de municipios de la Sierra Gorda.

Entre los programas que podrían replicarse mencionó el transporte comunitario gratuito, que, de acuerdo con sus cifras, ha beneficiado a unas 60 mil personas de comunidades mediante traslados sin costo dentro de la zona metropolitana.

También citó los apoyos directos de mil pesos mensuales destinados a gastos familiares como despensa o medicamentos.

En materia de movilidad, reconoció la transformación del transporte público estatal durante la administración de Mauricio Kuri y sostuvo que el objetivo debe ser contar con un sistema suficientemente eficiente para que una persona pueda optar por dejar su automóvil en casa.

Macías se definió como parte de una generación política con energía para enfrentar los próximos retos y reivindicó el aprendizaje de anteriores administraciones municipales. Señaló que su jornada comienza a las cinco de la mañana como parte de la dinámica con la que conduce su gestión.

Al proyectar el Querétaro de las próximas dos décadas, habló de un estado con condiciones de paz, oportunidades educativas, espacios para el deporte, la cultura y la recreación, así como mejores condiciones económicas para las familias.

Su visión, concluyó, es la de una entidad capaz de mantener crecimiento y prosperidad sin dejar sectores de la población fuera de ese desarrollo.