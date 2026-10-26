Querétaro, 26 de octubre de 2026.- Gobernar la capital es la prioridad del alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, y los tiempos de campaña llegarán hasta el próximo año, afirmó al ser cuestionado sobre su permanencia en el cargo tras recibir la coordinación estatal para la defensa de Querétaro.
“Mi total responsabilidad y concentración es en gobernar y gobernar bien la ciudad de Querétaro”, sostuvo.
Dijo que en el municipio trabaja en servicios públicos, seguridad, obra pública e infraestructura, y puso la tranquilidad de las familias como el tema más importante.
Preguntado por un posible interino y por los pendientes que dejaría a la siguiente administración, respondió que se trata de un nombramiento para elaborar una propuesta y que su responsabilidad actual es la presidencia municipal.
Las encuestas tampoco lo distraen. Macías Olvera aseguró que está en la calle todos los días y que lo que la gente le dice en los mercados, los tianguis, las colonias y los barrios es “el pulso real de las cosas”. “Ahí sabes cuándo las cosas van bien o las cosas van mal”, añadió.
Sobre cuándo comenzarán los trabajos como coordinador, respondió que ya arrancaron y que no implican necesariamente estar en otro municipio.