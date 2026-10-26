Alcalde de Querétaro prioriza gobernar; las campañas, en 2027

Macías aseguró que los trabajos como coordinador estatal para la defensa de Querétaro ya arrancaron y no implican necesariamente estar en otro municipio.

Funcionario con chaleco del Municipio de Querétaro conversa con una locataria en los pasillos de un mercado de la capital

Gobernar la capital es la prioridad del alcalde de Querétaro, quien aseguró que lo que la gente le dice en mercados, tianguis y colonias es el pulso real de las cosas.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de octubre de 2026.- Gobernar la capital es la prioridad del alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, y los tiempos de campaña llegarán hasta el próximo año, afirmó al ser cuestionado sobre su permanencia en el cargo tras recibir la coordinación estatal para la defensa de Querétaro.

“Mi total responsabilidad y concentración es en gobernar y gobernar bien la ciudad de Querétaro”, sostuvo.

Dijo que en el municipio trabaja en servicios públicos, seguridad, obra pública e infraestructura, y puso la tranquilidad de las familias como el tema más importante.

Preguntado por un posible interino y por los pendientes que dejaría a la siguiente administración, respondió que se trata de un nombramiento para elaborar una propuesta y que su responsabilidad actual es la presidencia municipal.

Las encuestas tampoco lo distraen. Macías Olvera aseguró que está en la calle todos los días y que lo que la gente le dice en los mercados, los tianguis, las colonias y los barrios es “el pulso real de las cosas”. “Ahí sabes cuándo las cosas van bien o las cosas van mal”, añadió.

Sobre cuándo comenzarán los trabajos como coordinador, respondió que ya arrancaron y que no implican necesariamente estar en otro municipio.

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