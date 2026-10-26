Querétaro, 26 de octubre de 2026.- La diputada Andrea Tovar cuestionó durante la reunión de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura el turno a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de las observaciones al proyecto en materia de identidad de género, y propuso que el asunto se asigne a la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 o que se analice en comisiones unidas.
El proyecto ya fue dictaminado por esa comisión.
La legisladora fundó su planteamiento en la Ley Orgánica, que fija como criterio para enviar un asunto a una comisión distinta que hacerlo favorezca los acuerdos. Tovar sostuvo que en la de Justicia no existen esas condiciones, y enumeró tres razones:
“Tenemos que observar, primero, la Ley Orgánica; segundo, que claramente en la Comisión de Justicia no existen las condiciones de ‘fácil acuerdo’; y tres, también tomar en cuenta la solicitud del diputado Eric Silva, de que se puedan hacer comisiones unidas sobre este tema”.
El artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro establece que, cuando el Poder Ejecutivo remite observaciones, la Presidencia de la Mesa Directiva puede turnarlas a la comisión dictaminadora o a una diferente si ello favorece los acuerdos.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia está presidida por Guillermo Vega Guerrero, e integrada también por Enrique Antonio Correa Sada y Homero Barrera McDonald. Vega y Correa, del PAN, votaron en contra del proyecto que el Pleno aprobó el 19 de agosto; Barrera votó a favor.
Su planteamiento apunta a que el procedimiento permita construir acuerdos y dé continuidad al análisis que ya se hizo de la iniciativa.
La diputada reconoció los límites de su propuesta:
“Sé que la decisión recae únicamente en la Presidencia y es algo que se respeta; sin embargo, creo que es importante que pudiéramos poner a consideración que se hagan comisiones unidas o se turne a la comisión de origen, que es la de Agenda 2030”.