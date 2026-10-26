Cuestionan turno de proyecto de identidad de género en Querétaro

La diputada Andrea Tovar planteó asignarlo a la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 o analizarlo en comisiones unidas

Reunión de la Mesa Directiva de la Legislatura de Querétaro sobre el turno de observaciones en materia de identidad de género
  • La Mesa Directiva de la LXI Legislatura recibió el planteamiento sobre el turno de las observaciones al proyecto de identidad de género.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de octubre de 2026.- La diputada Andrea Tovar cuestionó durante la reunión de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura el turno a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de las observaciones al proyecto en materia de identidad de género, y propuso que el asunto se asigne a la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 o que se analice en comisiones unidas.

El proyecto ya fue dictaminado por esa comisión.

La legisladora fundó su planteamiento en la Ley Orgánica, que fija como criterio para enviar un asunto a una comisión distinta que hacerlo favorezca los acuerdos. Tovar sostuvo que en la de Justicia no existen esas condiciones, y enumeró tres razones:

“Tenemos que observar, primero, la Ley Orgánica; segundo, que claramente en la Comisión de Justicia no existen las condiciones de ‘fácil acuerdo’; y tres, también tomar en cuenta la solicitud del diputado Eric Silva, de que se puedan hacer comisiones unidas sobre este tema”.

El artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro establece que, cuando el Poder Ejecutivo remite observaciones, la Presidencia de la Mesa Directiva puede turnarlas a la comisión dictaminadora o a una diferente si ello favorece los acuerdos.

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia está presidida por Guillermo Vega Guerrero, e integrada también por Enrique Antonio Correa Sada y Homero Barrera McDonald. Vega y Correa, del PAN, votaron en contra del proyecto que el Pleno aprobó el 19 de agosto; Barrera votó a favor.

Su planteamiento apunta a que el procedimiento permita construir acuerdos y dé continuidad al análisis que ya se hizo de la iniciativa.

La diputada reconoció los límites de su propuesta:

“Sé que la decisión recae únicamente en la Presidencia y es algo que se respeta; sin embargo, creo que es importante que pudiéramos poner a consideración que se hagan comisiones unidas o se turne a la comisión de origen, que es la de Agenda 2030”.

gobierno legislatura identidad de género

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