Querétaro, 9 de octubre de 2026.- El Gobierno del Estado devolvió por segunda ocasión al Congreso local la iniciativa de Ley de Identidad de Género con observaciones del Poder Ejecutivo, informó el Secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

Para Gudiño Torres, las observaciones forman parte del procedimiento legislativo habitual. Afirmó que no representan un proceso distinto al que se sigue con otras reformas.

Detalló que el Ejecutivo revisó el documento una vez que lo recibió por segunda ocasión y que después remitió al Congreso local las correcciones correspondientes.

La iniciativa ya está de regreso en la Legislatura, donde deberá analizarse otra vez antes de que continúen las etapas necesarias para su eventual aprobación.

El procedimiento, explicó el secretario, parte de la presentación de una iniciativa, pasa por su discusión y aprobación e incluye la participación del Poder Ejecutivo en la etapa de revisión de las reformas.

Una vez hechos los ajustes necesarios, agregó, el proyecto tendrá que volver a votarse y seguir el trámite que corresponda.

Sobre la difusión de las observaciones, precisó que se entregan al Congreso local como parte del procedimiento y que no son documentos que el Gobierno Estatal publique directamente.