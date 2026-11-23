Quecholac, Puebla, 23 de noviembre de 2026.- Una caja de tráiler que transportaba carbón se incendió sobre la carretera Tecamachalco-Quecholac, en Puebla. Poco después de la una de la tarde de este lunes, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla informó que el fuego estaba controlado en 80 %.

La liquidación del siniestro, que es la fase en la que se apagan por completo todos los focos, avanzaba al 70 %. Por eso, precisó la dependencia, «el personal operativo continúa realizando labores de enfriamiento» sobre la carga.

En la emergencia participaron Bomberos Voluntarios, Protección Civil y corporaciones de seguridad, en un operativo coordinado por el Gobierno de Puebla. La misma coordinación estatal atendió en septiembre de 2025 el incendio de un autotanque en la autopista México–Tuxpan, en Huauchinango. En Querétaro, bomberos de San Juan del Río sofocaron en octubre el incendio de la caja de un tráiler doble remolque en la autopista México-Querétaro.

Hasta ese corte, el reporte oficial no detallaba a qué hora empezó el fuego ni qué lo causó. Tampoco informaba si hubo personas lesionadas o afectaciones a la circulación.