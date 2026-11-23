Querétaro, 23 de noviembre de 2026.— En los primeros diez meses de 2026, la capital queretana tuvo 29 por ciento menos homicidios dolosos que en el mismo lapso de 2025.
Así lo muestran las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte a octubre, que difundió el Municipio de Querétaro.
Si se cuentan todos los delitos, la baja es menor: la incidencia general bajó 4 por ciento. Los delitos patrimoniales, el grupo que incluye los robos, cayeron 17 por ciento en el mismo periodo.
La mayor caída fue la del robo en transporte público individual, con 67 por ciento menos. Le siguen el robo de autopartes, con 50 por ciento; el robo en transporte individual, que el SESNSP registra aparte del transporte público, con 49 por ciento, y el robo a transeúnte en vía pública, con 39 por ciento.
Unidades de la Policía Municipal en un recorrido. rotativo.com.mx
El robo a casa habitación y el robo de vehículo bajaron 31 por ciento cada uno, y el robo a negocio, 22 por ciento.
Los delitos contra la vida y la integridad corporal disminuyeron 10 por ciento. Además de la baja en homicidios dolosos, las lesiones culposas bajaron 4 por ciento y las dolosas, 3 por ciento. El homicidio culposo quedó en el mismo nivel que entre enero y octubre del año pasado.
El Municipio atribuyó los resultados a su trabajo policial preventivo y al modelo de Guardia Cívica, que pone en la calle a agentes de las guardias Cívica, Vial y Auxiliar.
También mencionó el trabajo de campo del personal de Prevención Social con el programa "Prevención en Acción" y la atención a los reportes al 9-1-1, apoyada en la tecnología conectada al Centro de Comando.
Una agente municipal atiende a una ciudadana junto a una unidad de comando móvil. rotativo.com.mx
La tendencia va en la misma dirección que la del estado. Entre enero y septiembre, Querétaro registró 100 homicidios dolosos y su promedio diario bajó 18 por ciento, según datos del SESNSP presentados en la conferencia matutina presidencial.
Las cifras del SESNSP se basan en las carpetas de investigación que abren las fiscalías estatales. Por eso muestran los delitos que se denuncian, no todos los que ocurren.
El reporte municipal no dio cifras absolutas ni habló de otros delitos, como la extorsión. Ese delito había crecido 134.7 por ciento en la capital durante el primer semestre, según datos del SESNSP.