San Juan del Río, 23 de noviembre de 2026.- El crecimiento poblacional, la expansión urbana y los congestionamientos en las principales vialidades han incrementado la presión sobre la infraestructura de San Juan del Río, municipio que sumó más de 26 mil habitantes durante los últimos cinco años.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, reconoció la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura vial, mientras que la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano anunció que las primeras intervenciones del plan integral de movilidad están previstas para 2027.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), citadas por el alcalde, San Juan del Río pasó de 297 mil 804 habitantes en 2020 a 323 mil 961 en 2025, mientras que las estimaciones que consideran a la población flotante sitúan esa cantidad en alrededor de 350 mil personas.

El crecimiento coloca al municipio como el tercero más poblado de Querétaro, con una dinámica urbana e industrial que, a diferencia de otras demarcaciones, no depende directamente de la expansión de la capital del estado, sostuvo Cabrera Valencia.

Carretera 57 agrava la saturación vial

Uno de los problemas identificados por las autoridades municipales es el impacto de los congestionamientos de la carretera federal 57 sobre las vialidades locales.

Cuando la autopista presenta problemas de circulación, los conductores recurren a caminos secundarios y rutas alternas dentro del municipio, lo que incrementa la carga vehicular y contribuye al deterioro de los caminos que originalmente atendían las necesidades de las comunidades.

La titular de Obras Públicas y Desarrollo Urbano reconoció que esta situación ha complicado la movilidad local.

La titular de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de San Juan del Río explicó que los congestionamientos de la carretera federal 57 han incrementado la circulación por caminos alternos, contribuyendo al deterioro de la infraestructura vial de las comunidades. rotativo.com.mx

“Hoy todos nuestros recovecos o caminos alternos que nosotros conocíamos, pues todos los están utilizando ellos y se están dañando”, explicó.

El municipio inició trabajos de coordinación con autoridades federales para atender los congestionamientos de la autopista, con la participación de las áreas municipales de Seguridad Pública y Obras Públicas.

Analizan cambios viales en el centro para 2027

El plan integral de movilidad, cuyos estudios comenzaron en 2022, contempla alternativas de conectividad, adecuaciones en la zona centro y el desarrollo de nuevas rutas hacia sectores de crecimiento urbano.

Durante el primer trimestre de 2027, el gobierno municipal prevé realizar una primera etapa de intervención en el centro histórico, donde se analiza modificar la señalización, reorganizar estacionamientos y sustituir algunos semáforos por cruces de paso uno a uno.

Las autoridades señalaron que estas medidas serán socializadas antes de su implementación, aunque todavía no se han dado a conocer las intersecciones que serían intervenidas.

El proyecto también considera posibles conexiones hacia Santa Matilde y otros sectores del municipio, además de su eventual articulación con proyectos estatales y federales de infraestructura carretera.

Cerca de 600 millones de pesos en obras de infraestructura desde 2022

Según el balance presentado por la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, desde 2022 se han destinado cerca de 600 millones de pesos a trabajos relacionados con la movilidad, incluidos drenajes, redes de agua potable, electrificación, alumbrado, pavimentación y rehabilitación de calles.

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, reconoció la necesidad de ampliar la infraestructura vial ante el crecimiento poblacional del municipio, que pasó de 297 mil 804 habitantes en 2020 a 323 mil 961 en 2025, según cifras del INEGI citadas por el alcalde. rotativo.com.mx

Para 2026, la dependencia reportó una inversión de 134 millones de pesos distribuida en 37 obras públicas.

Entre las intervenciones se encuentra la rehabilitación del antiguo Camino a la Nacional, que comunica a las comunidades de Palma de Romero, Cuarto Centenario y San Francisco, así como trabajos en Santa Cruz Nieto, Santa Bárbara La Cueva y Solares Banthí.

También se gestiona la rehabilitación de un tramo del acceso a Santa Cruz Escandón, donde el deterioro de la superficie de rodamiento impide resolver el problema únicamente mediante trabajos de mantenimiento.

El reto de ampliar la infraestructura vial

La expansión de San Juan del Río hacia la zona oriente, el desarrollo industrial y las necesidades de conectividad entre sus 85 comunidades y la mancha urbana obligan a replantear la infraestructura municipal más allá de la rehabilitación de calles.

Cabrera Valencia señaló que los primeros estudios técnicos del plan integral de movilidad comenzaron durante la administración 2021-2024, con recorridos, evaluaciones y trabajos de planeación.

El gobierno municipal prevé presentar próximamente los detalles del proyecto. Durante la conferencia no se precisaron el presupuesto global, el calendario completo de ejecución ni las metas de reducción de tiempos de traslado.

La primera etapa prevista para 2027 estará concentrada en el centro de la ciudad, mientras continúa la planeación de nuevas conexiones viales para atender el crecimiento del municipio.



