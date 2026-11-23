Jalpan de Serra, 23 de noviembre de 2026.- El adolescente que ingresó un arma de fuego a una escuela de Jalpan de Serra fue vinculado a proceso y permanecerá bajo resguardo del Sistema Estatal DIF, por determinación de una autoridad judicial.

La resolución se emitió durante la audiencia inicial celebrada el 13 de noviembre, en la que se estableció que el adolescente continuara bajo tutela del organismo mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

Óscar Gómez Niembro, director del DIF Estatal, explicó que la institución acatará la medida judicial y continuará brindándole atención integral durante su permanencia.

“Él también está bajo nuestra tutela”, señaló el funcionario, quien estimó que el adolescente podría permanecer aproximadamente dos meses más bajo el cuidado de la institución. Sobre ese plazo, precisó: “creo que también es de dos meses”.

La duración señalada por Gómez Niembro es una estimación, ya que la continuidad del resguardo dependerá de las determinaciones que adopte la autoridad judicial.

Gómez Niembro reiteró que el organismo mantendrá el cuidado del adolescente hasta que exista una nueva determinación de la autoridad competente.