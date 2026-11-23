Querétaro, 23 de noviembre de 2026.- El estado de Querétaro registra dos casos de influenza durante la actual temporada invernal, mientras que la campaña de vacunación presenta una cobertura cercana al 29 por ciento de la población objetivo, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.

La funcionaria señaló que los contagios se mantienen en niveles similares a los registrados durante el mismo periodo del año pasado, aunque será necesario esperar la actualización epidemiológica para conocer las cifras más recientes de la enfermedad.

“Hoy o mañana estará saliendo el nuevo boletín”, adelantó Pérez Rendón.

Respecto a la campaña de vacunación contra la influenza, precisó que la cobertura cercana al 29 por ciento corresponde al último dato que tenía disponible, por lo que espera que el siguiente reporte refleje un incremento en el número de personas vacunadas.

La secretaria reiteró que la prioridad es proteger a niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y personal médico, debido al mayor riesgo de complicaciones que enfrentan estos grupos ante las enfermedades respiratorias.

Pérez Rendón pidió a la población acudir a los servicios de salud para recibir la vacuna, al señalar que la inmunización es una medida fundamental para reducir el riesgo de complicaciones asociadas con la influenza.

El registro actual se da después de que las autoridades informaran sobre el primer caso de influenza de la temporada en Querétaro, mientras continúa la vigilancia epidemiológica de la enfermedad.