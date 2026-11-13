Querétaro confirma primer caso de influenza; vacunación va en 22%

La vacunación contra influenza avanza cerca de 22% con 669 mil dosis disponibles; para COVID-19 se tienen entre 240 mil y 250 mil vacunas.

Mujer con chamarra institucional de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios responde a reporteros con micrófonos y teléfonos frente a un puesto de feria

La Secretaría de Salud estatal mantiene la vigilancia epidemiológica de influenza y COVID-19 tras confirmar el primer caso de influenza de la temporada.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 13, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 13 de noviembre de 2026.- Las autoridades de salud confirmaron en Querétaro el primer caso de influenza de la temporada invernal y mantienen la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad y de COVID-19 ante la circulación de padecimientos respiratorios.

La secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, informó que ambos padecimientos continúan presentándose y que las autoridades mantienen mecanismos de monitoreo para identificar su comportamiento y atender oportunamente los casos que se registren.

Precisó que para influenza se cuenta con unidades centinela, principalmente en hospitales y en algunas unidades de primer nivel, mientras que el seguimiento de COVID-19 se concentra sobre todo en pacientes con cuadros graves.

Sobre COVID-19, la funcionaria dijo: “De COVID seguimos monitoreando. Recordemos que son un poquito parecidos los cuadros clínicos, pero por supuesto seguimos haciendo el monitoreo. COVID aquí está, se sigue presentando”.

La vacunación contra influenza lleva un avance aproximado de 22%, con 669 mil dosis disponibles.

Para COVID-19 se tienen entre 240 mil y 250 mil vacunas.

Pérez Rendón reiteró la importancia de acudir a los centros de salud y unidades médicas para recibir las vacunas correspondientes, y recordó que la inmunización es una de las principales medidas preventivas para reducir complicaciones.

queretaro gobierno salud influenza

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