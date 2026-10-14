Llegan 660 mil vacunas contra la influenza a Querétaro

Se aplican en centros de salud y unidades de medicina familiar; la prioridad son menores de seis a 59 meses, adultos mayores y embarazadas.

Frascos de vacuna y jeringa como imagen de referencia de la campaña contra la influenza en Querétaro

Alrededor de 660 mil dosis de la vacuna contra la influenza llegaron a Querétaro y pueden aplicarse en centros de salud y unidades de medicina familiar, con o sin derechohabiencia, informó la Secretaría de Salud del estado.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 14, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 14 de octubre de 2026.- Alrededor de 660 mil dosis de la vacuna contra la influenza llegaron a Querétaro para la temporada invernal y pueden aplicarse en centros de salud y unidades de medicina familiar a quien acuda, tenga o no derechohabiencia, informó la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón.

“Está la vacuna disponible en todos los centros de salud, las unidades de medicina familiar, pueden ir de forma indistinta”, afirmó la funcionaria.

La afiliación a una institución de salud no es requisito para vacunarse: la indicación de Pérez Rendón aplica por igual a quienes tienen derechohabiencia y a quienes no la tienen.

Las dosis recibidas serán distribuidas en los municipios, con el fin de fortalecer la protección de la población ante el aumento esperado de enfermedades respiratorias.

La campaña arrancó con prioridad para los grupos de mayor riesgo: menores de seis a 59 meses de edad, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas o inmunodeficiencias.

En la capital queretana también se habilitó un módulo de vacunación en Plaza de Armas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la intención es que la población reciba la dosis con anticipación al periodo de mayor circulación de virus, previsto principalmente para diciembre y enero.

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