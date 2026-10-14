San Juan del Río, 14 de octubre de 2026.- Que profesionistas y empresarios de San Juan del Río se involucren en la vida política de sus regiones, pidió el gobernador Mauricio Kuri González durante la entrega del Galardón FECAP 2026 a las y los profesionistas del año.

“La peor de las apuestas es dejar el futuro de su ciudad, de su comunidad a los políticos”, dijo el mandatario.

El mensaje fue para el cuerpo colegiado de la Federación Municipal de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de San Juan del Río (FECAP), reunido en el auditorio del Portal del Diezmo, donde el galardón distinguió a las y los profesionistas sanjuanenses que integran el organismo, con 18 años de trayectoria.

Las autoridades coincidieron en que ejercer una profesión implica poner los conocimientos al servicio de los demás, con ética y con el deseo de seguir aprendiendo.

Kuri González sostuvo que la democracia es una labor de todos los días y que el trabajo de organizaciones como la FECAP también es hacer política. Agradeció a los empresarios que “ya podrían no meterse en estas broncas de la política” y les advirtió que la política “es horrorosa” y “peor de lo que les dicen”.

Pidió apostarle “muchísimo al empleo formal” y a la formalidad, y que Querétaro “siga siendo ese Querétaro que queremos”.

En un mundo que avanza muy rápido, uno de los retos más importantes de las y los profesionistas es la tecnología, señaló el gobernador. Las nuevas generaciones, dijo, deben verla como un medio para estar más cerca, obtener resultados más rápidos y disponer de más tiempo para la familia.

“Hay que decirle a la tecnología, sí, pero como medio, no como fin”, planteó. Pidió a los profesionistas, a quienes llamó los que “nos ayudan”, contribuir a que sea parte del medio y no el fin.

“Su trayectoria es motivo de orgullo para San Juan del Río, y son un ejemplo para las nuevas generaciones que están construyendo su propio camino”, dijo la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, a quienes recibieron el galardón.

La dependencia que encabeza se comprometió a continuar el trabajo conjunto con la Federación para fortalecer la alianza y abrir espacios de colaboración que impulsen la capacitación, la vinculación laboral y el desarrollo de nuevas competencias. También se comprometió a generar mayores oportunidades para las y los profesionistas de San Juan del Río.

La presidenta de la Federación, María Lucía Romero Gallegos, afirmó que la unión de los colegios y asociaciones es su “mayor fortaleza” y que juntos podrán seguir “dignificando y fortaleciendo el ejercicio profesional”.

“El verdadero valor de un profesionista no está solamente en lo que sabe, sino en lo que aporta para transformar positivamente su entorno y dejar huella en la sociedad”, concluyó.

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, calificó a los integrantes de la Federación como pilares del desarrollo y la planeación del estado, y resaltó su colaboración en las acciones que se realizan a diario para construir una mejor ciudad e impulsar una mejor sociedad.

Los exhortó a continuar con esa labor para construir, de manera conjunta, un mejor gobierno.