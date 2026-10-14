Piden a profesionistas de San Juan del Río hacer política

Kuri planteó ver la tecnología como medio y no como fin, y la Secretaría del Trabajo se comprometió a impulsar capacitación y vinculación laboral.

Entrega del Galardón FECAP 2026 a los profesionistas del año en el Portal del Diezmo, en San Juan del Río

El gobernador Mauricio Kuri González pidió a profesionistas y empresarios de San Juan del Río involucrarse en la vida política de sus regiones, durante la entrega del Galardón FECAP 2026 a las y los profesionistas del año.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 14, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de octubre de 2026.- Que profesionistas y empresarios de San Juan del Río se involucren en la vida política de sus regiones, pidió el gobernador Mauricio Kuri González durante la entrega del Galardón FECAP 2026 a las y los profesionistas del año.

“La peor de las apuestas es dejar el futuro de su ciudad, de su comunidad a los políticos”, dijo el mandatario.

El mensaje fue para el cuerpo colegiado de la Federación Municipal de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de San Juan del Río (FECAP), reunido en el auditorio del Portal del Diezmo, donde el galardón distinguió a las y los profesionistas sanjuanenses que integran el organismo, con 18 años de trayectoria.

Las autoridades coincidieron en que ejercer una profesión implica poner los conocimientos al servicio de los demás, con ética y con el deseo de seguir aprendiendo.

Kuri González sostuvo que la democracia es una labor de todos los días y que el trabajo de organizaciones como la FECAP también es hacer política. Agradeció a los empresarios que “ya podrían no meterse en estas broncas de la política” y les advirtió que la política “es horrorosa” y “peor de lo que les dicen”.

Pidió apostarle “muchísimo al empleo formal” y a la formalidad, y que Querétaro “siga siendo ese Querétaro que queremos”.

En un mundo que avanza muy rápido, uno de los retos más importantes de las y los profesionistas es la tecnología, señaló el gobernador. Las nuevas generaciones, dijo, deben verla como un medio para estar más cerca, obtener resultados más rápidos y disponer de más tiempo para la familia.

“Hay que decirle a la tecnología, sí, pero como medio, no como fin”, planteó. Pidió a los profesionistas, a quienes llamó los que “nos ayudan”, contribuir a que sea parte del medio y no el fin.

“Su trayectoria es motivo de orgullo para San Juan del Río, y son un ejemplo para las nuevas generaciones que están construyendo su propio camino”, dijo la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, a quienes recibieron el galardón.

La dependencia que encabeza se comprometió a continuar el trabajo conjunto con la Federación para fortalecer la alianza y abrir espacios de colaboración que impulsen la capacitación, la vinculación laboral y el desarrollo de nuevas competencias. También se comprometió a generar mayores oportunidades para las y los profesionistas de San Juan del Río.

La presidenta de la Federación, María Lucía Romero Gallegos, afirmó que la unión de los colegios y asociaciones es su “mayor fortaleza” y que juntos podrán seguir “dignificando y fortaleciendo el ejercicio profesional”.

“El verdadero valor de un profesionista no está solamente en lo que sabe, sino en lo que aporta para transformar positivamente su entorno y dejar huella en la sociedad”, concluyó.

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, calificó a los integrantes de la Federación como pilares del desarrollo y la planeación del estado, y resaltó su colaboración en las acciones que se realizan a diario para construir una mejor ciudad e impulsar una mejor sociedad.

Los exhortó a continuar con esa labor para construir, de manera conjunta, un mejor gobierno.

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