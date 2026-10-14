Presupuesto 2027 de Querétaro priorizará pagos y pensiones: Kuri

Kuri sostuvo que la planeación de los recursos debe considerar los compromisos que seguirán vigentes tras el cambio de gobierno, entre ellos pensiones y salarios.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, habla sobre el presupuesto estatal de 2027 y el cambio de gobierno

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, aseguró que el presupuesto de 2027 dará prioridad a pensiones, salarios y otras obligaciones que seguirán vigentes durante el cambio de gobierno.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 14, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 14 de octubre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González aseguró que su administración dará prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras y laborales del estado al preparar el presupuesto de 2027, año en que concluirá su mandato y asumirá funciones un nuevo titular del Poder Ejecutivo estatal.

Kuri sostuvo que la planeación de los recursos debe considerar los compromisos que permanecerán vigentes durante el cambio de gobierno, en particular los relacionados con pensiones, salarios y otras responsabilidades institucionales.

“La idea, todo gobierno responsable dejar los pagos, los temas garantizados”, añadió.

Cuestionado sobre la posibilidad de dejar una bolsa específica para que el próximo gobernador pueda afrontar el cierre del año, Kuri no precisó cuánto dinero podría reservarse ni confirmó la creación de un fondo con una cantidad determinada.

El mandatario señaló que el presupuesto de 2026 del estado asciende a 65 mil millones de pesos y que la propuesta de 2027 deberá ajustarse a una planeación cuidadosa, con el objetivo de preservar la estabilidad financiera de la entidad.

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